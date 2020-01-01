Розповіли, як волинські виші та профтехучилища працюватимуть в умовах карантину





Про це Людмила Плахотна. У випадку погіршення епідситуації можливе повернення до дистанційного навчання.



Проректорка з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університету Оксана Ляшенко каже, що лекційне навчання буде відбуватися у дистанційній формі. Усі практичні та лабораторні, семінари, а також роботи з використанням спеціального обладнання будуть в очній формі.



Згідно з постановою Кабміну в аудиторіях можна бути без масок, вони обов'язкові лише на перервах. Але в навчальному закладі вирішили вимагати у студентів та викладачів, щоб в аудиторіях усі були в засобах особистого захисту, задля безпеки.



У Волинському національному університеті імені Лесі Українки, проректор з навчальної роботи та рекрутації університету Юрій Громик, запевняє, що лекційних занять із великою кількістю студентів з першого вересня у виші не буде.



В коледжі технологій бізнесу та права навчальний процес спланували так, аби студенти менше контактували один з одним.



"Навчання буде різнорівневе і по змінах. Тобто в одних починається навчання на 8-му, а в інших на 8:30", - каже директор Станіслав Щеблюк. У навчальному закладі закупили санітайзери, маски і все, що передбачають вимоги постанови Кабміну. Продумали, як будуть харчувати студентів, щоб не було скупчень дітей в їдальні. Закупили ланч-бокси.



"Багато питаннь ми ніби продумали, але як воно піде і що буде? Тому що усі знають ситуація нині екстремальна, і все може змінитися в момент", - розповідає директор.



Студентка Мирослав Мокич вважає, що навчатися в масці важко, адже не вистачає повітря і це впливає на розумову діяльність. Анна Головій, навпаки, каже, що до усього звикає.



"Не важко побути в масці, аби тільки не захворіти", - каже студентка.



Міністерство освіти та науки України може миттєво перевести університети, коледжі та училища на дистанційне навчання. Це рішення буде залежати винятково від епідеміологічної ситуації в регіоні, розповіла начальниця управління освіти та науки ОДА Людмила Плахотна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчання у вишах та профтехучилищах розпочнеться у звичному режимі, щоправда, з масками та температурним скринінгом.Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти та науки облдержадміністрації. У випадку погіршення епідситуації можливе повернення до дистанційного навчання.Проректорка з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університетукаже, що лекційне навчання буде відбуватися у дистанційній формі. Усі практичні та лабораторні, семінари, а також роботи з використанням спеціального обладнання будуть в очній формі.Згідно з постановою Кабміну в аудиторіях можна бути без масок, вони обов'язкові лише на перервах. Але в навчальному закладі вирішили вимагати у студентів та викладачів, щоб в аудиторіях усі були в засобах особистого захисту, задля безпеки.У Волинському національному університеті імені Лесі Українки, проректор з навчальної роботи та рекрутації університету, запевняє, що лекційних занять із великою кількістю студентів з першого вересня у виші не буде.В коледжі технологій бізнесу та права навчальний процес спланували так, аби студенти менше контактували один з одним."Навчання буде різнорівневе і по змінах. Тобто в одних починається навчання на 8-му, а в інших на 8:30", - каже директор. У навчальному закладі закупили санітайзери, маски і все, що передбачають вимоги постанови Кабміну. Продумали, як будуть харчувати студентів, щоб не було скупчень дітей в їдальні. Закупили ланч-бокси."Багато питаннь ми ніби продумали, але як воно піде і що буде? Тому що усі знають ситуація нині екстремальна, і все може змінитися в момент", - розповідає директор.Студенткавважає, що навчатися в масці важко, адже не вистачає повітря і це впливає на розумову діяльність., навпаки, каже, що до усього звикає."Не важко побути в масці, аби тільки не захворіти", - каже студентка.Міністерство освіти та науки України може миттєво перевести університети, коледжі та училища на дистанційне навчання. Це рішення буде залежати винятково від епідеміологічної ситуації в регіоні, розповіла начальниця управління освіти та науки ОДА Людмила Плахотна.

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