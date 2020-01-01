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Розповіли, як волинські виші та профтехучилища працюватимуть в умовах карантину

Розповіли, як волинські виші та профтехучилища працюватимуть в умовах карантину
Навчання у вишах та профтехучилищах розпочнеться у звичному режимі, щоправда, з масками та температурним скринінгом.

Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти та науки облдержадміністрації Людмила Плахотна. У випадку погіршення епідситуації можливе повернення до дистанційного навчання.

Проректорка з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університету Оксана Ляшенко каже, що лекційне навчання буде відбуватися у дистанційній формі. Усі практичні та лабораторні, семінари, а також роботи з використанням спеціального обладнання будуть в очній формі.

Згідно з постановою Кабміну в аудиторіях можна бути без масок, вони обов'язкові лише на перервах. Але в навчальному закладі вирішили вимагати у студентів та викладачів, щоб в аудиторіях усі були в засобах особистого захисту, задля безпеки.

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки, проректор з навчальної роботи та рекрутації університету Юрій Громик, запевняє, що лекційних занять із великою кількістю студентів з першого вересня у виші не буде.

В коледжі технологій бізнесу та права навчальний процес спланували так, аби студенти менше контактували один з одним.

"Навчання буде різнорівневе і по змінах. Тобто в одних починається навчання на 8-му, а в інших на 8:30", - каже директор Станіслав Щеблюк. У навчальному закладі закупили санітайзери, маски і все, що передбачають вимоги постанови Кабміну. Продумали, як будуть харчувати студентів, щоб не було скупчень дітей в їдальні. Закупили ланч-бокси.

"Багато питаннь ми ніби продумали, але як воно піде і що буде? Тому що усі знають ситуація нині екстремальна, і все може змінитися в момент", - розповідає директор.

Студентка Мирослав Мокич вважає, що навчатися в масці важко, адже не вистачає повітря і це впливає на розумову діяльність. Анна Головій, навпаки, каже, що до усього звикає.

"Не важко побути в масці, аби тільки не захворіти", - каже студентка.

Міністерство освіти та науки України може миттєво перевести університети, коледжі та училища на дистанційне навчання. Це рішення буде залежати винятково від епідеміологічної ситуації в регіоні, розповіла начальниця управління освіти та науки ОДА Людмила Плахотна.

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Теги: виші, навчання, карантин, профтехучилища, маска
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