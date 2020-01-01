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У працівника виявили коронавірус: у місті на Волині закривають сервісний центр МВС

У працівника виявили коронавірус: у місті на Волині закривають сервісний центр МВС
У Ковелі на вулиці Володимирській, 133 з 1 вересня закривають сервісний центр МВС через виявлення COVID-19 у працівника.

Про це йдеться на сторінці установи у facebook.

Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги, у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Волинській області, за умови наявності талону онлайн-черги.

Про відновлення роботи сервісного центру МВС обіцяють повідомити на офіційному веб-сайті: vol.hsc.gov.ua

У Волинській області продовжують надавати послуги такі сервісні центри МВС:

с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, тел. (0332) 74-91-19-ТСЦ МВС № 0741
м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42, тел. (0332) 74-11-81 - ТСЦ МВС № 0743
м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1 а, тел. (03344) 4-04-47 - ТСЦ МВС № 0744

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Теги: коронавірус, сервісний центр МВС
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