У працівника виявили коронавірус: у місті на Волині закривають сервісний центр МВС





Про це йдеться на сторінці установи у facebook.



Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги, у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Волинській області, за умови наявності талону онлайн-черги.



Про відновлення роботи сервісного центру МВС обіцяють повідомити на офіційному веб-сайті: vol.hsc.gov.ua



У Волинській області продовжують надавати послуги такі сервісні центри МВС:



с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, тел. (0332) 74-91-19-ТСЦ МВС № 0741

м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42, тел. (0332) 74-11-81 - ТСЦ МВС № 0743

м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1 а, тел. (03344) 4-04-47 - ТСЦ МВС № 0744

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській, 133 з 1 вересня закривають сервісний центр МВС через виявлення COVID-19 у працівника.Про це йдеться на сторінці установи у facebook.Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги, у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Волинській області, за умови наявності талону онлайн-черги.Про відновлення роботи сервісного центру МВС обіцяють повідомити на офіційному веб-сайті: vol.hsc.gov.uaУ Волинській області продовжують надавати послуги такі сервісні центри МВС:с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, тел. (0332) 74-91-19-ТСЦ МВС № 0741м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42, тел. (0332) 74-11-81 - ТСЦ МВС № 0743м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1 а, тел. (03344) 4-04-47 - ТСЦ МВС № 0744

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію