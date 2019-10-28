Із дистанцією та без батьків: як у Луцьку відбудеться свято першого дзвоника в умовах пандемії

Стало відомо, як у Луцьку в умовах пандемії відзначатимуть 1 вересня.Про це йшлося у понеділок, 31 серпня, під час сесії Луцькради.Начальник управління освітирозповіла, що перед початком нового навчального року в умовах пандемії провели чималу підготовчу роботу. На 2 мільйони 613 тисяч закупили засоби індивідуального захисту, антисептики, а також вивчають питання купівлі захисних щитків.«Аби не було скупчення, відкрили усі входи до шкіл, у тому числі аварійні, щоби кожен клас чи паралель мали окремі входи. Їх розвели в годинах і змінах. Тобто, якщо є двохзмінне навчання чи підзмінка, то змістили на годину вхід і вихід, придумали рух у школі в період харчування, відмінили буфетну торгівлю, погодили графік оброблення приміщень, поверхонь, проговорили моменти, що можуть виникати у тій чи іншій школі», - сказала вона.За словами головної освітянки Луцька, кожна школа самостійно вирішувала, яким чином проводити День знань, відповідно до вимог карантину.«Передбачене дотримання 1,5 метра дистанції. Окремі школи роблять свято першого дзвоника тільки для перших класів, школи, які мають велику територію – для 1 і 11 класів. Якщо територія маленька, то це робитимуть по класах. Установка для батьків – вони будуть, на жаль, за територією», - наголосила Лещенко.