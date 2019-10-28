Лучан про небезпеку попереджатимуть у Telegram та Viber
Сьогодні, 11:43
У Луцьку оновлять централізовану систему оповіщення, що працює в місті без змін ще з радянських часів.
Про це йшлося у понеділок, 31 серпня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що система оповіщення дісталася місту ще з радянських часів і потребує модернізації.
«У місті зараз використовують сирени, системи передачі інформації через радіоточки, яких у квартирах фактично немає. Усього в місті 15 гучномовців. Із яких 11 робочих. Оперативно передати інформацію практично неможливо. Нова система оповіщення включатиме використання оптоволоконних мереж, інтернет-ресурсу, сучасних теле- та радіоканалів, Telegram-каналів, Viber, WhatsApp та інших. Також населенню можна буде передавати інформацію через гучномовці, з використанням мобільного зв’язку можна буде передати тисячі абонентів одночасно про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації», - наголосив посадовець.
На сьогодні в області триває переоснащення системи оповіщення. У Луцьку виділили 1,3 мільйона на технічне оснащення та обслуговування системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 31 серпня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що система оповіщення дісталася місту ще з радянських часів і потребує модернізації.
«У місті зараз використовують сирени, системи передачі інформації через радіоточки, яких у квартирах фактично немає. Усього в місті 15 гучномовців. Із яких 11 робочих. Оперативно передати інформацію практично неможливо. Нова система оповіщення включатиме використання оптоволоконних мереж, інтернет-ресурсу, сучасних теле- та радіоканалів, Telegram-каналів, Viber, WhatsApp та інших. Також населенню можна буде передавати інформацію через гучномовці, з використанням мобільного зв’язку можна буде передати тисячі абонентів одночасно про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації», - наголосив посадовець.
На сьогодні в області триває переоснащення системи оповіщення. У Луцьку виділили 1,3 мільйона на технічне оснащення та обслуговування системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку неповнолітній студент намагався вбити рідну матір
Сьогодні, 12:02
Лучан про небезпеку попереджатимуть у Telegram та Viber
Сьогодні, 11:43
За крадіжку розшукують 52-річного волинянина
Сьогодні, 11:38
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:05