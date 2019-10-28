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Лучан про небезпеку попереджатимуть у Telegram та Viber

Лучан про небезпеку попереджатимуть у Telegram та Viber
У Луцьку оновлять централізовану систему оповіщення, що працює в місті без змін ще з радянських часів.

Про це йшлося у понеділок, 31 серпня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що система оповіщення дісталася місту ще з радянських часів і потребує модернізації.

«У місті зараз використовують сирени, системи передачі інформації через радіоточки, яких у квартирах фактично немає. Усього в місті 15 гучномовців. Із яких 11 робочих. Оперативно передати інформацію практично неможливо. Нова система оповіщення включатиме використання оптоволоконних мереж, інтернет-ресурсу, сучасних теле- та радіоканалів, Telegram-каналів, Viber, WhatsApp та інших. Також населенню можна буде передавати інформацію через гучномовці, з використанням мобільного зв’язку можна буде передати тисячі абонентів одночасно про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації», - наголосив посадовець.

На сьогодні в області триває переоснащення системи оповіщення. У Луцьку виділили 1,3 мільйона на технічне оснащення та обслуговування системи.

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Теги: небезпека, Telegram, Viber, Луцьк
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