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На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО

На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО
На Рівненщині у гаражі стався вибух.

Трагедія трапилась 31 серпня приблизно о 10:40 в місті Радивилів на вулиці О.Невського. Так, в приміщенні одного із приватних автогаражів під час зварювальних робіт паливного бака до вантажного автомобіля стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

На місце події прибули рятувальники, які перевірили, чи не має загоряння в середині автогаражу, а також з'ясували, що руйнувань суміжних будівель та приміщень не було.

Внаслідок вибуху отримали травми двоє осіб 1968 та 2001 років народження. Потерпілих госпіталізували до Радивилівської центральної районної лікарні. 19-річний хлопець помер в медзакладі.

На місці надзвичайної події працює та встановлює усі обставини вибуху слідчо-оперативна група поліції.

На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО
На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО
На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО

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Теги: смерть, Рівненщина, паливний бак, вибух
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