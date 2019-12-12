На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО

На Рівненщині у гаражі стався вибух.Трагедія трапилась 31 серпня приблизно о 10:40 в місті Радивилів на вулиці О.Невського. Так, в приміщенні одного із приватних автогаражів під час зварювальних робіт паливного бака до вантажного автомобіля стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.На місце події прибули рятувальники, які перевірили, чи не має загоряння в середині автогаражу, а також з'ясували, що руйнувань суміжних будівель та приміщень не було.Внаслідок вибуху отримали травми двоє осіб 1968 та 2001 років народження. Потерпілих госпіталізували до Радивилівської центральної районної лікарні. 19-річний хлопець помер в медзакладі.На місці надзвичайної події працює та встановлює усі обставини вибуху слідчо-оперативна група поліції.