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Де на Волині стягують найбільше аліментів

Де на Волині стягують найбільше аліментів
У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції
назвали відділи державної виконавчої служби, які стягують найбільше аліментів на утримання дітей.

Про це йдеться на сторінці управління.

"Всього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи. Проте, сьогодні відмітимо трійку найбільш високих показників", - йдеться у дописі.

Так, з початку цього року, станом на 26 серпня, найкращі результати показали державні виконавці наступних відділів ДВС:

1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 7 681 711 грн аліментів на утримання 1 057 дітей.

2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 6 273 016 грн аліментів на утримання 2 767.

3. Другого відділу ДВС м.Луцька, які стягнули 5 888 928 грн аліментів на утримання 1 435 дітей.

Всього ж з початку 2020 року органи державної виконавчої служби Волині стягнули 54 710 615 грн аліментів на утримання 9 377 291 дитини.

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Теги: Волинь, аліменти
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