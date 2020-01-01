На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:14
На мосту, що з'єднує проспекти Соборності і Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія сталася за участю автомобілів Renault, Honda, Peugeot та помаранчевого "чобітка".
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Рух у бік проспекту Перемоги дещо ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія сталася за участю автомобілів Renault, Honda, Peugeot та помаранчевого "чобітка".
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Рух у бік проспекту Перемоги дещо ускладнений.
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