На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Аварія сталася за участю автомобілів Renault, Honda, Peugeot та помаранчевого "чобітка".



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Рух у бік проспекту Перемоги дещо ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На мосту, що з'єднує проспекти Соборності і Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.Про цеповідомили очевидці події.Аварія сталася за участю автомобілів Renault, Honda, Peugeot та помаранчевого "чобітка".Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Рух у бік проспекту Перемоги дещо ускладнений.

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