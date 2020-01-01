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На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО

На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
На мосту, що з'єднує проспекти Соборності і Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія сталася за участю автомобілів Renault, Honda, Peugeot та помаранчевого "чобітка".

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Рух у бік проспекту Перемоги дещо ускладнений.

На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, міст
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