У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені
Сьогодні, 11:35
У Луцьку в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки всім охочим безкоштовно обстежуватимуть легені цифровим флюрографом.
Про це інформує КП ВОФМЦ Волинської обласної ради.
Захід відбудеться 18 та 19 вересня 2020 року з 12:00 до 17:00 за участі провідного лікаря-рентгенолога.
Телефони для запитань: 05-971-22-21, 096-934-93-18.
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Про це інформує КП ВОФМЦ Волинської обласної ради.
Захід відбудеться 18 та 19 вересня 2020 року з 12:00 до 17:00 за участі провідного лікаря-рентгенолога.
Телефони для запитань: 05-971-22-21, 096-934-93-18.
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