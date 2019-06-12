У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені





Про це інформує КП ВОФМЦ Волинської обласної ради.



Захід відбудеться 18 та 19 вересня 2020 року з 12:00 до 17:00 за участі провідного лікаря-рентгенолога.



Телефони для запитань: 05-971-22-21, 096-934-93-18.

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