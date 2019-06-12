вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені

У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені
У Луцьку в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки всім охочим безкоштовно обстежуватимуть легені цифровим флюрографом.

Про це інформує КП ВОФМЦ Волинської обласної ради.

Захід відбудеться 18 та 19 вересня 2020 року з 12:00 до 17:00 за участі провідного лікаря-рентгенолога.

Телефони для запитань: 05-971-22-21, 096-934-93-18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, обстеження, легені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені
Сьогодні, 11:35
На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:14
Акційне кіно, багато розваг і оновлене меню: як незабутньо відсвяткувати 1 вересня у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 11:13
У селі на Волині поліцейські зловили чоловіка, який погрузив на трактор крадені сосни
Сьогодні, 11:00
Відтепер українці будуть їздити до Білорусі за новими правилами: що змінилося
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Пояснили, чому у луцькій лікарні пацієнти мусять платити за обстеження на томографі Пояснили, чому у луцькій лікарні пацієнти мусять платити за обстеження на томографі
04 березень, 10:41
На Театральному майдані лікарі безкоштовно оглядають жінок. ФОТО На Театральному майдані лікарі безкоштовно оглядають жінок. ФОТО
12 червень, 2019, 13:00
Повідомили, де на Волині реєструють високу захворюваність на туберкульоз Повідомили, де на Волині реєструють високу захворюваність на туберкульоз
22 березень, 2019, 05:38
У Луцьку під час безкоштовного медогляду в однієї жінки виявили рак У Луцьку під час безкоштовного медогляду в однієї жінки виявили рак
22 жовтень, 2018, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку безкоштовно обстежуватимуть легені
Сьогодні, 11:35
 0
На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:14
 0
Акційне кіно, багато розваг і оновлене меню: як незабутньо відсвяткувати 1 вересня у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 11:13
 0
У селі на Волині поліцейські зловили чоловіка, який погрузив на трактор крадені сосни
Сьогодні, 11:00
 0
Відтепер українці будуть їздити до Білорусі за новими правилами: що змінилося
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8