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На Волині розгорнуть ще 70 «коронавірусних» ліжок першої хвилі

На Волині розгорнуть ще 70 «коронавірусних» ліжок першої хвилі
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла певні рішення задля зменшення навантаженості на лікарні та медиків області в умовах поширення коронавірусної хвороби.

Відповідні рішення комісія прийняла учора, 31 серпня, під час засідання.

Вирішили, зокрема, збільшити ліжковий фонд у трьох медичних закладах на 70 ліжок та першочергово проводити ПЛР-дослідження саме стаціонарним пацієнтам, аби розвантажити лікувальні заклади області.

Так, на 20 «коронавірусних» ліжок побільшає у Луцькій центральній районній лікарні, на 40 – у Любомльському територіальному медичному об’єднанні, на 10 – у Маневицькій центральній районній лікарні.

Зауважимо, що станом на 31 серпня у медичних закладах першої хвилі в області було 815 ліжок, передбачених для госпіталізації хворих з коронавірусом та людей з підозрою.

Рішення можна переглянути за посиланням: https://voladm.gov.ua/admin-assets/files/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%2034.pdf?fbclid=IwAR3Dm2-YEGkuFKyLEApHlBCNOzWcGecrBB3cjvVcBlOE3hyYjTktvJ_dA8w

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Теги: коронавірус, ліжка, Волинь, медзаклади
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