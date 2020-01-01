На Волині розгорнуть ще 70 «коронавірусних» ліжок першої хвилі





Відповідні рішення комісія прийняла учора, 31 серпня, під час засідання.



Вирішили, зокрема, збільшити ліжковий фонд у трьох медичних закладах на 70 ліжок та першочергово проводити ПЛР-дослідження саме стаціонарним пацієнтам, аби розвантажити лікувальні заклади області.



Так, на 20 «коронавірусних» ліжок побільшає у Луцькій центральній районній лікарні, на 40 – у Любомльському територіальному медичному об’єднанні, на 10 – у Маневицькій центральній районній лікарні.



Зауважимо, що станом на 31 серпня у медичних закладах першої хвилі в області було 815 ліжок, передбачених для госпіталізації хворих з коронавірусом та людей з підозрою.



Рішення можна переглянути за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла певні рішення задля зменшення навантаженості на лікарні та медиків області в умовах поширення коронавірусної хвороби.Відповідні рішення комісія прийняла учора, 31 серпня, під час засідання.Вирішили, зокрема, збільшити ліжковий фонд у трьох медичних закладах на 70 ліжок та першочергово проводити ПЛР-дослідження саме стаціонарним пацієнтам, аби розвантажити лікувальні заклади області.Так, на 20 «коронавірусних» ліжок побільшає у Луцькій центральній районній лікарні, на 40 – у Любомльському територіальному медичному об’єднанні, на 10 – у Маневицькій центральній районній лікарні.Зауважимо, що станом на 31 серпня у медичних закладах першої хвилі в області було 815 ліжок, передбачених для госпіталізації хворих з коронавірусом та людей з підозрою.Рішення можна переглянути за посиланням: https://voladm.gov.ua/admin-assets/files/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%2034.pdf?fbclid=IwAR3Dm2-YEGkuFKyLEApHlBCNOzWcGecrBB3cjvVcBlOE3hyYjTktvJ_dA8w

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