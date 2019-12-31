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У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»

У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»
У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 28 відкрили новий заклад - "Легенда".

Нагадаємо, свого часу на цьому місці розпочала роботу перша у Луцьку піцерія. Тоді піца із ковбасою коштувала 37 копійок.

У вересні 2019 року тут відкрився заклад тернопільської мережі "Добра піца", де піцу з томатним соусом і ковбасою продавали за 16 гривень. Утім, вже у березні піцерію закрили.

1 вересня свої двері для відвідувачів відчинив новий заклад - "Легенда". У меню - перші страви, салати, страви з м'яса, піца та різноманітні напої.

Так, маленька фірмова піца з ковбасою вартує 22 гривні, велика піца з куркою - 86 гривень, піца "4 сири" - 96 гривень, піца "4 м'яса" - 89 гривень, піца з овочами-гриль - 79 гривень. Бограч, наприклад, обійдеться у 39 гривень, салат "Вітамінний" - у 49 гривень, а куряче філе з гарніром - у 79 гривень.

Працює "Легенда" у форматі самообслуговування.
У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»
У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»
У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»
У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»
У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»
У Луцьку на вулиці Лесі Українки відкрили «Легенду»

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Теги: заклад, піцерія, Легенда, Луцьк
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