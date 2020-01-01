Де у Луцьку та на Волині не буде світла 2 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 – 17:00с. Острівок, вул.: Шкартальна,м. Вол.-Вол., вул.: Кн.Олега, 64-1012. 09:00 – 17:00Ферма с. БегетаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00 – 17:00Пожежна частина м. К- Каширський, вул. Неродів, пров. Польовий.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00Ківерцівське МСТ – магазинФОП Верхогляд М.П. - магазинм.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 09:00 – 17:00с. Сокиричі – с/рада, клуб,медпункт,церква, поштаФОП Літвінчук Р.С. - магазинФОП Морозова Л.Д. - магазинФОП Гриб О.А. - магазинКіверцівське ССТ - магазин с.Сокиричівул.Молодіжна,буд.1-35,вул.Весняна,буд.1-25,вул.Центральна,буд.1-12,вул.Лісова,1-27,3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-209 09:00 – 17:00с. Сильневул.Сільська,4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-65 09:00 – 17:00с,Хорлупи - дитячий садок , медпунктОлицьке ССТ - магазин с.Хорлупивул.Відродження,вул.Шлях,5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-414 10:00 – 12:00______с.Прилуцькевул.Лісна,6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 11:00 – 16:00с. Жидичин - медпунктс.Жидичинвул.Данила Галицькоговул.Л.Українки,буд.1-40Вимкнень споживачів не заплановано.1 Л-1 від КТП-111чистка траси 09:00 – 17:00 с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна2 Л-1 від КТП-58чистка траси 09:00 – 17:00 с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова1. 13:30 – 17:00КНСвул. Заводська, 22Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 – 17:00Військова частина 9971 ПЗ ВисоцькМобільний звязок МТС, КИЇВ СТАР, ЛАЙФ с,Терехи, Висоцьк, Бережці2 ПЛ 10кВ Л 52-03 10:00 – 17:00 Магазин ФОП Лещук М.П ФОП Мороз М.М. Школа-інтернат С/Р с. Головно Д/С с. Головно Телемайст. с.Головно Підпр.ветмедицини ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В. Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно Бібліот. с.Головно ТОВ "Надія ФОП Верещук Е.К. ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Фірко А.І ФОП Голян Марія Миронівна Аптека с.Головно Церква с.Головно ФОП Фєдотов В.В. Амбулаторія ФОП Сушик А.С. Л-во с.Головно ПрАТ "Київстар " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" ФОП Сліпчук Н.В. с.Головно3 ПЛ 04кВ КТП 470 10:00 – 17:00 с.Гуща1 КТП-307 10:00 – 17:00 Адмінприміщення Залаззівського старостинського округу, бібліотека, ФАП,пошта, пункт прийому молока, клуб, аптека, амбулаторія, магазини, господарська будівля, побут с. Залаззя, вул. Радянська, Малієвського (частково)Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10кВ Ц-6-02/КТП-22 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, М.Нововолинськ:м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, БудівельнаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10кВ Л71-01 09:00 – 17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.