Де у Луцьку та на Волині не буде світла 2 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Острівок, вул.: Шкартальна,
м. Вол.-Вол., вул.: Кн.Олега, 64-101
2. 09:00 – 17:00
Ферма с. Бегета
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Пожежна частина м. К- Каширський, вул. Неродів, пров. Польовий.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00
Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 09:00 – 17:00
с. Сокиричі – с/рада, клуб,медпункт,церква, пошта
ФОП Літвінчук Р.С. - магазин
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Гриб О.А. - магазин
Ківерцівське ССТ - магазин с.Сокиричі
вул.Молодіжна,буд.1-35,
вул.Весняна,буд.1-25,
вул.Центральна,буд.1-12,
вул.Лісова,1-27,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-209 09:00 – 17:00
с. Сильне
вул.Сільська,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-65 09:00 – 17:00
с,Хорлупи - дитячий садок , медпункт
Олицьке ССТ - магазин с.Хорлупи
вул.Відродження,
вул.Шлях,
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-414 10:00 – 12:00
______
с.Прилуцьке
вул.Лісна,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 11:00 – 16:00
с. Жидичин - медпункт
с.Жидичин
вул.Данила Галицького
вул.Л.Українки,буд.1-40
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
1 Л-1 від КТП-111
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна
2 Л-1 від КТП-58
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова
місто Луцьк
1. 13:30 – 17:00
КНС
вул. Заводська, 22
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Військова частина 9971 ПЗ Висоцьк
Мобільний звязок МТС, КИЇВ СТАР, ЛАЙФ с,Терехи, Висоцьк, Бережці
2 ПЛ 10кВ Л 52-03 10:00 – 17:00 Магазин ФОП Лещук М.П ФОП Мороз М.М. Школа-інтернат С/Р с. Головно Д/С с. Головно Телемайст. с.Головно Підпр.ветмедицини ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В. Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно Бібліот. с.Головно ТОВ "Надія ФОП Верещук Е.К. ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Фірко А.І ФОП Голян Марія Миронівна Аптека с.Головно Церква с.Головно ФОП Фєдотов В.В. Амбулаторія ФОП Сушик А.С. Л-во с.Головно ПрАТ "Київстар " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" ФОП Сліпчук Н.В. с.Головно
3 ПЛ 04кВ КТП 470 10:00 – 17:00 с.Гуща
Любешівський район
1 КТП-307 10:00 – 17:00 Адмінприміщення Залаззівського старостинського округу, бібліотека, ФАП,пошта, пункт прийому молока, клуб, аптека, амбулаторія, магазини, господарська будівля, побут с. Залаззя, вул. Радянська, Малієвського (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-10кВ Ц-6-02/КТП-22 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, М.Нововолинськ:
м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 09:00 – 17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Острівок, вул.: Шкартальна,
м. Вол.-Вол., вул.: Кн.Олега, 64-101
2. 09:00 – 17:00
Ферма с. Бегета
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Пожежна частина м. К- Каширський, вул. Неродів, пров. Польовий.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00
Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 09:00 – 17:00
с. Сокиричі – с/рада, клуб,медпункт,церква, пошта
ФОП Літвінчук Р.С. - магазин
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Гриб О.А. - магазин
Ківерцівське ССТ - магазин с.Сокиричі
вул.Молодіжна,буд.1-35,
вул.Весняна,буд.1-25,
вул.Центральна,буд.1-12,
вул.Лісова,1-27,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-209 09:00 – 17:00
с. Сильне
вул.Сільська,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-65 09:00 – 17:00
с,Хорлупи - дитячий садок , медпункт
Олицьке ССТ - магазин с.Хорлупи
вул.Відродження,
вул.Шлях,
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-414 10:00 – 12:00
______
с.Прилуцьке
вул.Лісна,
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 11:00 – 16:00
с. Жидичин - медпункт
с.Жидичин
вул.Данила Галицького
вул.Л.Українки,буд.1-40
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
1 Л-1 від КТП-111
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна
2 Л-1 від КТП-58
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова
місто Луцьк
1. 13:30 – 17:00
КНС
вул. Заводська, 22
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Військова частина 9971 ПЗ Висоцьк
Мобільний звязок МТС, КИЇВ СТАР, ЛАЙФ с,Терехи, Висоцьк, Бережці
2 ПЛ 10кВ Л 52-03 10:00 – 17:00 Магазин ФОП Лещук М.П ФОП Мороз М.М. Школа-інтернат С/Р с. Головно Д/С с. Головно Телемайст. с.Головно Підпр.ветмедицини ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В. Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно Бібліот. с.Головно ТОВ "Надія ФОП Верещук Е.К. ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Фірко А.І ФОП Голян Марія Миронівна Аптека с.Головно Церква с.Головно ФОП Фєдотов В.В. Амбулаторія ФОП Сушик А.С. Л-во с.Головно ПрАТ "Київстар " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" ФОП Сліпчук Н.В. с.Головно
3 ПЛ 04кВ КТП 470 10:00 – 17:00 с.Гуща
Любешівський район
1 КТП-307 10:00 – 17:00 Адмінприміщення Залаззівського старостинського округу, бібліотека, ФАП,пошта, пункт прийому молока, клуб, аптека, амбулаторія, магазини, господарська будівля, побут с. Залаззя, вул. Радянська, Малієвського (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-10кВ Ц-6-02/КТП-22 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, М.Нововолинськ:
м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 09:00 – 17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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