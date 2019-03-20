У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО





Про це інформують на facebook-сторінці



Будівництво школи розпочалося у 2018 році, однак, найбільше фінансування виділили з держбюджету саме цьогоріч. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт склала понад 56 млн грн., з яких майже 50 млн грн. – це кошти ДФРР, решта – кошти місцевих бюджетів.



Відтепер у новій трьохповерховій будівлі є простора актова зала, облаштований сучасним обладнанням харчоблок з обіднім залом на 100 місць. Також облаштували нове навчальне приміщення для першокласників на 18 місць, бібліотека та методичний кабінет.





Спортивний зал та майданчик збудували відповідно до найсучасніших стандартів. До слова, спортзал – найбільший зі шкільних спортивних залів на Волині, а спортмайданчик облаштували для занять різними видами спорту, у тому числі біговими доріжками зі штучним покриттям.





Слід зазначити, що перший день нового навчального року для учнів розпочався з уроку, присвяченого правилам безпечного навчання під час карантину.



За словами педагогічних працівників закладу, учні з нетерпінням чекали початку навчального року в новій сучасній школі і з радістю сядуть за шкільні парти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 вересня у селі Вербка Ковельського району після реконструкції відкрили модернізований навчальний заклад.Про це інформують на facebook-сторінці Волинської облдержадміністрації Будівництво школи розпочалося у 2018 році, однак, найбільше фінансування виділили з держбюджету саме цьогоріч. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт склала понад 56 млн грн., з яких майже 50 млн грн. – це кошти ДФРР, решта – кошти місцевих бюджетів.Відтепер у новій трьохповерховій будівлі є простора актова зала, облаштований сучасним обладнанням харчоблок з обіднім залом на 100 місць. Також облаштували нове навчальне приміщення для першокласників на 18 місць, бібліотека та методичний кабінет.Спортивний зал та майданчик збудували відповідно до найсучасніших стандартів. До слова, спортзал – найбільший зі шкільних спортивних залів на Волині, а спортмайданчик облаштували для занять різними видами спорту, у тому числі біговими доріжками зі штучним покриттям.Слід зазначити, що перший день нового навчального року для учнів розпочався з уроку, присвяченого правилам безпечного навчання під час карантину.За словами педагогічних працівників закладу, учні з нетерпінням чекали початку навчального року в новій сучасній школі і з радістю сядуть за шкільні парти.

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