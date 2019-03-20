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У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО

У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
1 вересня у селі Вербка Ковельського району після реконструкції відкрили модернізований навчальний заклад.

Про це інформують на facebook-сторінці Волинської облдержадміністрації.

Будівництво школи розпочалося у 2018 році, однак, найбільше фінансування виділили з держбюджету саме цьогоріч. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт склала понад 56 млн грн., з яких майже 50 млн грн. – це кошти ДФРР, решта – кошти місцевих бюджетів.

Відтепер у новій трьохповерховій будівлі є простора актова зала, облаштований сучасним обладнанням харчоблок з обіднім залом на 100 місць. Також облаштували нове навчальне приміщення для першокласників на 18 місць, бібліотека та методичний кабінет.

У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО

Спортивний зал та майданчик збудували відповідно до найсучасніших стандартів. До слова, спортзал – найбільший зі шкільних спортивних залів на Волині, а спортмайданчик облаштували для занять різними видами спорту, у тому числі біговими доріжками зі штучним покриттям.

У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
У селі на Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО

Слід зазначити, що перший день нового навчального року для учнів розпочався з уроку, присвяченого правилам безпечного навчання під час карантину.

За словами педагогічних працівників закладу, учні з нетерпінням чекали початку навчального року в новій сучасній школі і з радістю сядуть за шкільні парти.


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Теги: Вербка, школа, ремонт, будівництво, модернізація
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Коментарі 1
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А 13 школу коли добудують? Чи школа без спортзалу та їдальні це нормально в Україні ????
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