Старе місто у Луцьку пропонують патрулювати через збільшення кількості злочинів
Сьогодні, 12:33
У Луцьку пропонують здійснювати патрулювання території Старого міста.
Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
Депутат Богдан Богонос зауважив, що на території Старого міста останнім часом почастішали випадки руйнування комунального майна. Тож обранець громади запропонував розглянути можливість патрулювання території.
«Ми уже бачили ці речі. Група швидкого реагування третій день після 18:00 здійснює обхід та об’їзд тієї території, особливо локації біля замку, куди приїжджає молодь на машинах і з кальянами», - відзначила директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.
За її словами, на сьогодні готують лист до управління патрульної поліції, аби правоохоронці слідкували за ситуацією у Старому місті.
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Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
Депутат Богдан Богонос зауважив, що на території Старого міста останнім часом почастішали випадки руйнування комунального майна. Тож обранець громади запропонував розглянути можливість патрулювання території.
«Ми уже бачили ці речі. Група швидкого реагування третій день після 18:00 здійснює обхід та об’їзд тієї території, особливо локації біля замку, куди приїжджає молодь на машинах і з кальянами», - відзначила директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.
За її словами, на сьогодні готують лист до управління патрульної поліції, аби правоохоронці слідкували за ситуацією у Старому місті.
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