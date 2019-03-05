Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю

Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.«Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи:з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років:з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років:з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років».Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.