Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю
Сьогодні, 16:15
Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
«Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років».
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
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Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
«Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років».
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
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