вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю

Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю
Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

«Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи:

з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:

на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років:

з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;

з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років».

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виплати, гроші, Рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю
Сьогодні, 16:15
Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*
Сьогодні, 16:12
Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
Сьогодні, 15:42
На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю
Сьогодні, 15:35
Волинянин втрапив за ґрати через те, що поїхав у Польщу на заробітки
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
На Волині через бездіяльність чиновників дітям-сиротам не виплатили грошову допомогу На Волині через бездіяльність чиновників дітям-сиротам не виплатили грошову допомогу
31 березень, 16:08
Багатодітним родинам виплачуватимуть додаткові півтори тисячі на кожне маля Багатодітним родинам виплачуватимуть додаткові півтори тисячі на кожне маля
05 березень, 2019, 15:37
Субсидії будуть видавати грошима: де і коли можна забрати Субсидії будуть видавати грошима: де і коли можна забрати
21 лютий, 2019, 20:40
Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію
12 березень, 2018, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю
Сьогодні, 16:15
 0
Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*
Сьогодні, 16:12
 0
Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
Сьогодні, 15:42
 0
На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю
Сьогодні, 15:35
 0
Волинянин втрапив за ґрати через те, що поїхав у Польщу на заробітки
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8