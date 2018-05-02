вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку троє чоловіків зупинили маршрутку та побили водія: поліція розшукує нападників. ВІДЕО

У Луцьку троє чоловіків зупинили маршрутку та побили водія: поліція розшукує нападників. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Конякіна троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Станом на 19:15 маршрутка порожня. Водію надають медичну допомогу працівники швидкої. На місці працюють кілька екіпажів поліції та слідча група.

Як розповів Суспільному старший групи швидкого реагування роти поліції швидкого реагування Юрій Баран, правоохоронців на місце викликали пасажири маршрутки: "До водія підійшли невідомі, нанесли кілька ударів, сіли у машину та поїхали".

Чому виникла бійка, водій розповісти наразі не може, - каже поліцейський Юлій Баран: "Він нічого не пояснює через свій стан. У нього запаморочення, нудота, може і струс мозку є, це вже медики вирішать".

Як передає наш кореспондент з місця події, наразі травмований водій відмовляється від госпіталізації. Допомогу йому надають у кареті швидкої допомоги. Нападників шукають правоохоронці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, напад на водія, маршрутка, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо довийо...ся, так, як 23-й, що притис мене сьогодні на Задворецькій на ровері до бровки, ще й сигналив? Тоді - так йому і треба! Ні, серед водіїв громадського транспорту є КУПА нормальних людей, але бидло - ТРЕБА ВЧИТИ!
Відповісти
Дуже часто чекаючи останню маршрутку , на зупинці вона не зупинялася . І доводилося йти через все місто пішки. Можливо й тим хлопцям той водій колись не зупинився )
Відповісти
На замовлення дах профілю;)
Відповісти
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зима близько: як лучани виплачують борги за тепло
Сьогодні, 20:26
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку троє чоловіків зупинили маршрутку та побили водія: поліція розшукує нападників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
На Волині виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 19:45
Мешканці волинського міста завтра, 3 вересня, залишаться без води
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Водій луцької маршрутки проїхав на «червоний» на очах у патрульних. ФОТО Водій луцької маршрутки проїхав на «червоний» на очах у патрульних. ФОТО
02 травень, 2018, 17:02
На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
31 серпень, 20:50
У Луцьку неповнолітній студент намагався вбити рідну матір У Луцьку неповнолітній студент намагався вбити рідну матір
31 серпень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському селі асфальт після ямкового ремонту можна відірвати руками. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
У місті на Волині діти з інвалідністю не можуть скористатися пільговим проїздом
Сьогодні, 20:51
 0
Зима близько: як лучани виплачують борги за тепло
Сьогодні, 20:26
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку троє чоловіків зупинили маршрутку та побили водія: поліція розшукує нападників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8