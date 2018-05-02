У Луцьку троє чоловіків зупинили маршрутку та побили водія: поліція розшукує нападників. ВІДЕО





Про це повідомляє кореспондент



Станом на 19:15 маршрутка порожня. Водію надають медичну допомогу працівники швидкої. На місці працюють кілька екіпажів поліції та слідча група.



Як розповів Суспільному старший групи швидкого реагування роти поліції швидкого реагування Юрій Баран, правоохоронців на місце викликали пасажири маршрутки: "До водія підійшли невідомі, нанесли кілька ударів, сіли у машину та поїхали".



Чому виникла бійка, водій розповісти наразі не може, - каже поліцейський Юлій Баран: "Він нічого не пояснює через свій стан. У нього запаморочення, нудота, може і струс мозку є, це вже медики вирішать".



Як передає наш кореспондент з місця події, наразі травмований водій відмовляється від госпіталізації. Допомогу йому надають у кареті швидкої допомоги. Нападників шукають правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його.Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.Станом на 19:15 маршрутка порожня. Водію надають медичну допомогу працівники швидкої. На місці працюють кілька екіпажів поліції та слідча група.Як розповів Суспільному старший групи швидкого реагування роти поліції швидкого реагування, правоохоронців на місце викликали пасажири маршрутки: "До водія підійшли невідомі, нанесли кілька ударів, сіли у машину та поїхали".Чому виникла бійка, водій розповісти наразі не може, - каже поліцейський Юлій Баран: "Він нічого не пояснює через свій стан. У нього запаморочення, нудота, може і струс мозку є, це вже медики вирішать".Як передає наш кореспондент з місця події, наразі травмований водій відмовляється від госпіталізації. Допомогу йому надають у кареті швидкої допомоги. Нападників шукають правоохоронці.

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