У Луцьку троє чоловіків зупинили маршрутку та побили водія: поліція розшукує нападників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
У Луцьку на вулиці Конякіна троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.
Станом на 19:15 маршрутка порожня. Водію надають медичну допомогу працівники швидкої. На місці працюють кілька екіпажів поліції та слідча група.
Як розповів Суспільному старший групи швидкого реагування роти поліції швидкого реагування Юрій Баран, правоохоронців на місце викликали пасажири маршрутки: "До водія підійшли невідомі, нанесли кілька ударів, сіли у машину та поїхали".
Чому виникла бійка, водій розповісти наразі не може, - каже поліцейський Юлій Баран: "Він нічого не пояснює через свій стан. У нього запаморочення, нудота, може і струс мозку є, це вже медики вирішать".
Як передає наш кореспондент з місця події, наразі травмований водій відмовляється від госпіталізації. Допомогу йому надають у кареті швидкої допомоги. Нападників шукають правоохоронці.
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Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.
Станом на 19:15 маршрутка порожня. Водію надають медичну допомогу працівники швидкої. На місці працюють кілька екіпажів поліції та слідча група.
Як розповів Суспільному старший групи швидкого реагування роти поліції швидкого реагування Юрій Баран, правоохоронців на місце викликали пасажири маршрутки: "До водія підійшли невідомі, нанесли кілька ударів, сіли у машину та поїхали".
Чому виникла бійка, водій розповісти наразі не може, - каже поліцейський Юлій Баран: "Він нічого не пояснює через свій стан. У нього запаморочення, нудота, може і струс мозку є, це вже медики вирішать".
Як передає наш кореспондент з місця події, наразі травмований водій відмовляється від госпіталізації. Допомогу йому надають у кареті швидкої допомоги. Нападників шукають правоохоронці.
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Коментарі 3
Якщо довийо...ся, так, як 23-й, що притис мене сьогодні на Задворецькій на ровері до бровки, ще й сигналив? Тоді - так йому і треба! Ні, серед водіїв громадського транспорту є КУПА нормальних людей, але бидло - ТРЕБА ВЧИТИ!
Дуже часто чекаючи останню маршрутку , на зупинці вона не зупинялася . І доводилося йти через все місто пішки. Можливо й тим хлопцям той водій колись не зупинився )
На замовлення дах профілю;)
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