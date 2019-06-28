Волинянину, якого не допустили до нацвідбору на дитяче «Євробачення», подарували квартиру в Одесі. ВІДЕО

Юному волинському співакові Максиму Ткачуку, якого не допустили до участі в національному відборі на дитяче «Євробачення», подарували сертифікат на житло в Одесі.Про це йдеться на відео концерту на сторінці Одеської єпархії УПЦ.Як відомо, 2 вересня в Одесі святкують День міста. З нагоди свята відбувся концерт, де і виступив Максим Ткачук з Турійська. Хлопець виконав пісні «Смуглянка» із радянського фільму «В бій ідуть тільки «старики» та композицію «Моя Україна».Після виступу волинянина на сцену піднявся почесний громадянини Одеси Сергій Гриневецький та від імені спільноти почесних громадян міста вручив Максиму сертифікат на житло.Як відомо, волинянина Максима Ткачука не допустили до нацвідбору на дитяче «Євробачення». Головною причиною в Національні суспільні телерадіокомпанії України називають те, що 12-річний хлопець взяв участь в лондонському конкурсі «Stars of the Albion», який був співорганізований компанією «Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне».