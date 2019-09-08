На Волині із вантажівки на дорогу висипалися рештки курятини
Сьогодні, 10:03
На дорозі Нововолинськ-Іваничі поблизу села Грибовиця за забруднення дорожнього покриття поліцейські зупинили вантажний автомобіль, в якого через погано зачинений причеп, вантаж висипався на проїжджу частину дороги.
Про це інформує Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у facebook.
За вчинення адмінправопорушення на водія автомобіля поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг) Кодексу України про адміністративні правопорушення, який скерувалин на розгляд до суду.
Також встановили, що цей транспортний засіб вивозив рештки курятини на землі жителів селища Іваничі чим забруднював навколишнє середовище.
За цим фактом зібрали матеріали, які будуть скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення винних осіб ТзОВ «Птахокомплекс «Губин»» до відповідальності.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це інформує Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у facebook.
За вчинення адмінправопорушення на водія автомобіля поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг) Кодексу України про адміністративні правопорушення, який скерувалин на розгляд до суду.
Також встановили, що цей транспортний засіб вивозив рештки курятини на землі жителів селища Іваничі чим забруднював навколишнє середовище.
За цим фактом зібрали матеріали, які будуть скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення винних осіб ТзОВ «Птахокомплекс «Губин»» до відповідальності.
Головне фото – ілюстративне.
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