Відома версія побиття водія луцької маршрутки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в секторі комунікації ГУНП в області.



Нагадаємо, 2 вересня троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки



Як розповіли в поліції, особу власника автомобіля встановили. Поліцейські також підтвердили, що нападників було троє.



Постраждалий від написання заяви відмовився, за медичною допомогою не звертався. За фактом хуліганства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи нападників.



Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, одна з версій побиття водія маршрутки - боргові зобов'язання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій луцької маршрутки №12, якого на вулиці Конякіна троє чоловіків на іномарці побили посеред дороги, отримав на горіхи, ймовірно, через борги.Про цеповідомили в секторі комунікації ГУНП в області.Нагадаємо, 2 вересня троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його. Потім невідомі сіли в машину і поїхали.Як розповіли в поліції, особу власника автомобіля встановили. Поліцейські також підтвердили, що нападників було троє.Постраждалий від написання заяви відмовився, за медичною допомогою не звертався. За фактом хуліганства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи нападників.Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost, одна з версій побиття водія маршрутки - боргові зобов'язання.

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