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Відома версія побиття водія луцької маршрутки

Відома версія побиття водія луцької маршрутки
Водій луцької маршрутки №12, якого на вулиці Конякіна троє чоловіків на іномарці побили посеред дороги, отримав на горіхи, ймовірно, через борги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в секторі комунікації ГУНП в області.

Нагадаємо, 2 вересня троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його. Потім невідомі сіли в машину і поїхали.

Як розповіли в поліції, особу власника автомобіля встановили. Поліцейські також підтвердили, що нападників було троє.

Постраждалий від написання заяви відмовився, за медичною допомогою не звертався. За фактом хуліганства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи нападників.

Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, одна з версій побиття водія маршрутки - боргові зобов'язання.

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Теги: Луцьк, напад на водія, маршрутка, поліція
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Коментарі 3
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Шкода, якщо то правда, я вже надіявся що то нестриманий хдоп провчив автохама- маршрутчика, яких там половина.
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Мало дали!
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Частина 2 або 3 ст 355кку
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