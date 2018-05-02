Відома версія побиття водія луцької маршрутки
Сьогодні, 10:04
Водій луцької маршрутки №12, якого на вулиці Конякіна троє чоловіків на іномарці побили посеред дороги, отримав на горіхи, ймовірно, через борги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в секторі комунікації ГУНП в області.
Нагадаємо, 2 вересня троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його. Потім невідомі сіли в машину і поїхали.
Як розповіли в поліції, особу власника автомобіля встановили. Поліцейські також підтвердили, що нападників було троє.
Постраждалий від написання заяви відмовився, за медичною допомогою не звертався. За фактом хуліганства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи нападників.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, одна з версій побиття водія маршрутки - боргові зобов'язання.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в секторі комунікації ГУНП в області.
Нагадаємо, 2 вересня троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його. Потім невідомі сіли в машину і поїхали.
Як розповіли в поліції, особу власника автомобіля встановили. Поліцейські також підтвердили, що нападників було троє.
Постраждалий від написання заяви відмовився, за медичною допомогою не звертався. За фактом хуліганства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи нападників.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, одна з версій побиття водія маршрутки - боргові зобов'язання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Шкода, якщо то правда, я вже надіявся що то нестриманий хдоп провчив автохама- маршрутчика, яких там половина.
Мало дали!
Частина 2 або 3 ст 355кку
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