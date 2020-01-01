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Волинський підприємець відшкодував державі майже 200 тисяч гривень

Волинський підприємець відшкодував державі майже 200 тисяч гривень
Директор одного із приватних підприємств Волині підробляв документи.

З'ясувалось, що з червня 2016 по лютий 2017 року посадовець вносив до офіційних документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, що спричинило ненадходження до бюджету податку на прибуток в розмірі понад 195 тисяч гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

У ході досудового розслідування директор відшкодував усю завдану ним шкоду.

Далі – слово за судом.



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Теги: підприємець, кошти, шкода
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