Волинський підприємець відшкодував державі майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 20:19
Директор одного із приватних підприємств Волині підробляв документи.
З'ясувалось, що з червня 2016 по лютий 2017 року посадовець вносив до офіційних документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, що спричинило ненадходження до бюджету податку на прибуток в розмірі понад 195 тисяч гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
У ході досудового розслідування директор відшкодував усю завдану ним шкоду.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З'ясувалось, що з червня 2016 по лютий 2017 року посадовець вносив до офіційних документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, що спричинило ненадходження до бюджету податку на прибуток в розмірі понад 195 тисяч гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
У ході досудового розслідування директор відшкодував усю завдану ним шкоду.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський підприємець відшкодував державі майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
Дієтолог розповіла, чи варто їсти фітнес-продукти
Сьогодні, 19:41