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Волинянин копав на городі картоплю і виявив небезпечну знахідку

Волинянин копав на городі картоплю і виявив небезпечну знахідку
2 вересня піротехніки знешкодили артилерійський снаряд, знайдений селянином під час земляних робіт поблизу села Оленине Камінь-Каширського району.

Напередодні місцевий житель, який копав картоплю у полі, натрапив на металевий предмет, схожий за зовнішніми ознаками на боєприпас. Чоловік повідомив про підозрілу знахідку рятувальників, - пише У ДСНС України у Волинській області.

При ретельному обстеженні території піротехніки вилучили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри.

Знахідка знешкодили у спеціально відведеному місці.

Рятувальники нагадують громадянам правила безпеки при виявленні підозрілих металевих предметів: натрапивши на таку знахідку, не зачіпайте її за жодних обставин, огородіть місце виявлення та повідомте рятувальників за номером 101 або співробітників поліції за номером 102.





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Теги: снаряд, селянин, знахідка
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