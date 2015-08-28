Волинянин копав на городі картоплю і виявив небезпечну знахідку
Сьогодні, 15:44
2 вересня піротехніки знешкодили артилерійський снаряд, знайдений селянином під час земляних робіт поблизу села Оленине Камінь-Каширського району.
Напередодні місцевий житель, який копав картоплю у полі, натрапив на металевий предмет, схожий за зовнішніми ознаками на боєприпас. Чоловік повідомив про підозрілу знахідку рятувальників, - пише У ДСНС України у Волинській області.
При ретельному обстеженні території піротехніки вилучили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри.
Знахідка знешкодили у спеціально відведеному місці.
Рятувальники нагадують громадянам правила безпеки при виявленні підозрілих металевих предметів: натрапивши на таку знахідку, не зачіпайте її за жодних обставин, огородіть місце виявлення та повідомте рятувальників за номером 101 або співробітників поліції за номером 102.
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Напередодні місцевий житель, який копав картоплю у полі, натрапив на металевий предмет, схожий за зовнішніми ознаками на боєприпас. Чоловік повідомив про підозрілу знахідку рятувальників, - пише У ДСНС України у Волинській області.
При ретельному обстеженні території піротехніки вилучили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри.
Знахідка знешкодили у спеціально відведеному місці.
Рятувальники нагадують громадянам правила безпеки при виявленні підозрілих металевих предметів: натрапивши на таку знахідку, не зачіпайте її за жодних обставин, огородіть місце виявлення та повідомте рятувальників за номером 101 або співробітників поліції за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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