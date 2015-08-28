Волинянин копав на городі картоплю і виявив небезпечну знахідку

2 вересня піротехніки знешкодили артилерійський снаряд, знайдений селянином під час земляних робіт поблизу села Оленине Камінь-Каширського району.Напередодні місцевий житель, який копав картоплю у полі, натрапив на металевий предмет, схожий за зовнішніми ознаками на боєприпас. Чоловік повідомив про підозрілу знахідку рятувальників, - пише У ДСНС України у Волинській області.При ретельному обстеженні території піротехніки вилучили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри.Знахідка знешкодили у спеціально відведеному місці.Рятувальники нагадують громадянам правила безпеки при виявленні підозрілих металевих предметів: натрапивши на таку знахідку, не зачіпайте її за жодних обставин, огородіть місце виявлення та повідомте рятувальників за номером 101 або співробітників поліції за номером 102.