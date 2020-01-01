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У місті на Волині майже у 200 закладах виявили порушення санітарних вимог у період карантину

У місті на Волині майже у 200 закладах виявили порушення санітарних вимог у період карантину
Ковельське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області провело 34 позапланових перевірки агропродовольчих ринків міста.

Про це повідомив під час засідання комісії ТЕБ та НС начальник Ковельського МРУ ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Король, пише "КовельPost".

Під час перевірок виявили, що деякі продавці ринку перебували на робочих місцях без засобів індивідуального захисту (масок чи респіраторів). Видали 3 приписи про усунення порушень санітарного законодавства та склали 2 адмінпротоколи на суму 850 гривень.

Спеціалісти управління Держпродспоживслужби проводять й моніторингові обстеження закладів торгівлі міста Ковеля на предмет дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Перевірили 476 закладів продовольчої торгівлі, 204 - непродовольчої, 73 заклади громадського харчування та літні майданчики, 47 перукарень та салонів краси, а також 10 офісних приміщень.

У 188 закладах виявили порушення. Зокрема, харчові продукти фасовані частково, недостатня кількість масок для працівників, дезінфекційні засоби невстановленого походження, не проводиться вимірювання температури тіла.

За порушення вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України склали 57 адмінпротоколів на загальну суму штрафів - 9 690 грн. (від 5 до 25 неоподаткованих мінімумів).

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Теги: Ковель, карантин, порушення норм
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