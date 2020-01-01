На Волині сталась смертельна аварія за участі вантажівки і легковика
Сьогодні, 16:42
У Горохівського районі вантажівка зіткнулася з Audi. На місці аварії загинув пасажир легковика.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Автопригода трапилася сьогодні, 3 вересня. Цю інфомацію виданню підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює група поліції. Деталі встановлюють.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Автопригода трапилася сьогодні, 3 вересня. Цю інфомацію виданню підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює група поліції. Деталі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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