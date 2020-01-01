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На Волині сталась смертельна аварія за участі вантажівки і легковика

На Волині сталась смертельна аварія за участі вантажівки і легковика
У Горохівського районі вантажівка зіткнулася з Audi. На місці аварії загинув пасажир легковика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Автопригода трапилася сьогодні, 3 вересня. Цю інфомацію виданню підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює група поліції. Деталі встановлюють.

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Теги: аварія, Горохівський район
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