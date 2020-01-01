На Волині сталась смертельна аварія за участі вантажівки і легковика





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Автопригода трапилася сьогодні, 3 вересня. Цю інфомацію виданню підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області.



На місці дорожньо-транспортної пригоди працює група поліції. Деталі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівського районі вантажівка зіткнулася з Audi. На місці аварії загинув пасажир легковика.Про цестало відомо з власних джерел.Автопригода трапилася сьогодні, 3 вересня. Цю інфомацію виданню підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області.На місці дорожньо-транспортної пригоди працює група поліції. Деталі встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію