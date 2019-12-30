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Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині

Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині
Команда під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва Анджея Казберука ремонтує унікальну 16-метрову дзвіницю Колегіального костелу Святої Трійці в Олиці, яка вважається пам’яткою 1650 року.

Про це у фейсбук інформує Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Роботи проводяться завдяки Міністерству культури та національної спадщини Польщі. Проєкт колегіального обслуговування триває з 2013 року.

Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині

Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.

Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.

Кінець Другої світової війни започаткував важкий період в історії колегіальної церкви. Території Львівської архиєпархії, а також Луцької та частково Перемишльської єпархій включили до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Влада відновила боротьбу з релігією та католицькою церквою.

Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині

Парафію Олики розпустили, і почалося систематичне спустошення храму, який згодом перетворився на стайню для місцевого колгоспу. Лише в 1991 році українська влада передала церкву громаді вірних, тому сьогодні вона знову може бути місцем релігійного культу.

Реставраційно-консерваційні роботи в Колегіальній церкві св. Трійця - найбільший і найскладніший виклик Фонду культурної спадщини Польщі. І обстановка церкви, і її форма перебувають у катастрофічному стані. На відновлення храму колишньої слави піде багато років.

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Теги: костел, Олика, дзвіниця, реставрація
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