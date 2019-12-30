Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині

Анджея Казберука ремонтує унікальну 16-метрову дзвіницю Колегіального костелу Святої Трійці в Олиці, яка вважається пам’яткою 1650 року.



Про це у фейсбук інформує



Роботи проводяться завдяки Міністерству культури та національної спадщини Польщі. Проєкт колегіального обслуговування триває з 2013 року.





Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.



Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.



Кінець Другої світової війни започаткував важкий період в історії колегіальної церкви. Території Львівської архиєпархії, а також Луцької та частково Перемишльської єпархій включили до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Влада відновила боротьбу з релігією та католицькою церквою.





Парафію Олики розпустили, і почалося систематичне спустошення храму, який згодом перетворився на стайню для місцевого колгоспу. Лише в 1991 році українська влада передала церкву громаді вірних, тому сьогодні вона знову може бути місцем релігійного культу.



Реставраційно-консерваційні роботи в Колегіальній церкві св. Трійця - найбільший і найскладніший виклик Фонду культурної спадщини Польщі. І обстановка церкви, і її форма перебувають у катастрофічному стані. На відновлення храму колишньої слави піде багато років.



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