Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині
Сьогодні, 00:36
Команда під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва Анджея Казберука ремонтує унікальну 16-метрову дзвіницю Колегіального костелу Святої Трійці в Олиці, яка вважається пам’яткою 1650 року.
Про це у фейсбук інформує Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.
Роботи проводяться завдяки Міністерству культури та національної спадщини Польщі. Проєкт колегіального обслуговування триває з 2013 року.
Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.
Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.
Кінець Другої світової війни започаткував важкий період в історії колегіальної церкви. Території Львівської архиєпархії, а також Луцької та частково Перемишльської єпархій включили до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Влада відновила боротьбу з релігією та католицькою церквою.
Парафію Олики розпустили, і почалося систематичне спустошення храму, який згодом перетворився на стайню для місцевого колгоспу. Лише в 1991 році українська влада передала церкву громаді вірних, тому сьогодні вона знову може бути місцем релігійного культу.
Реставраційно-консерваційні роботи в Колегіальній церкві св. Трійця - найбільший і найскладніший виклик Фонду культурної спадщини Польщі. І обстановка церкви, і її форма перебувають у катастрофічному стані. На відновлення храму колишньої слави піде багато років.
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Про це у фейсбук інформує Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.
Роботи проводяться завдяки Міністерству культури та національної спадщини Польщі. Проєкт колегіального обслуговування триває з 2013 року.
Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.
Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.
Кінець Другої світової війни започаткував важкий період в історії колегіальної церкви. Території Львівської архиєпархії, а також Луцької та частково Перемишльської єпархій включили до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Влада відновила боротьбу з релігією та католицькою церквою.
Парафію Олики розпустили, і почалося систематичне спустошення храму, який згодом перетворився на стайню для місцевого колгоспу. Лише в 1991 році українська влада передала церкву громаді вірних, тому сьогодні вона знову може бути місцем релігійного культу.
Реставраційно-консерваційні роботи в Колегіальній церкві св. Трійця - найбільший і найскладніший виклик Фонду культурної спадщини Польщі. І обстановка церкви, і її форма перебувають у катастрофічному стані. На відновлення храму колишньої слави піде багато років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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