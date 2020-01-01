У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.4 вересня дев’ятий день народження святкує. Вона є донькою солдата 51-ї окремої механізованої бригади, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне на Донеччині, і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.Дівчинка перейшла до четвертого класу, старанно вчиться, попередній клас закінчила на відмінно, адже знає, що це допоможе їй у майбутньому знайти свою професію та призначення. Поки Христина ще не знає ким хоче стати, але розглядала різні варіанти: перукар, візажист, актриса та ще багато чого.У вільний від навчання час читає дитячі журнали, книги, виготовляє саморобки, також любить розмальовки. В школі любить малювання, читання. Математика дається гірше, але вона старається. Як і більшість дітей, Христина обожнює мультики. Дівчинка добра та чуйна, тому не дивною є її небайдужість до тварин.Христинка в приклад ставить маму, любить проводити з нею час на кухні та кулінарити - росте справжньою господинею! В цьому році вже допомагала впорядковувати город та робити консервацію на зиму. Мама її порівнює з «шаленою бджілкою», адже відтоді як їй придбали велосипед для дорослих, вона пару днів не злізала з нього, постійно їздячи, ще й скрізь вспівала.Христя розповідає, що сім’я в них дружня, завжди допомагають один одному. Мама тішиться своєю донечкою, адже інколи коли дуже змучується, її обійми є найкращими ліками, а її слова «ти найкраща в світі» – взагалі знімають всю буденну втому.Христинка дуже хоче, щоб в Україні настав мир, і таких діток як вона, у котрих війна відібрала татусів і безтурботне майбутнє – щоб не збільшувалось. Одного разу мама в інтернеті знайшла цікаву дитячу анкету з різними питаннями, такими простими, на кшталт «як ти уявляєш….», «а щоб було, якби…..», і в кінці було запитання: «Якби ти була чарівником, щоб ти для себе зчарувала?» Мама думала, що Христя забажає отримати якусь забавку, ляльку чи щось в такому форматі. Але дитина відразу відповіла «щоб тато повернувся до нас». Вона дуже за ним сумує, як і вся родина.Мама Алла Віталіївна каже, що нагальних потреб у сім`ї немає, але, оскільки дітки швидко ростуть, взуття та одяг ніколи зайвими не бувають, як і речі для школи. Вона щиро вдячна за допомогу волонтерам за свята та підтримку родини.Зробити сюрприз до дня народження Христинки може кожен, привітавши її на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/pugach.htm .4731-2191-0719-1755 (Пугач Алла Віталіївна, ПриватБанк).Пугач Христина – 9 років (04.09.2011). Іваничівський р-н., Зріст: 142; Розмір взуття: 36.