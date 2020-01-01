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У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань

У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


4 вересня дев’ятий день народження святкує Пугач Христина. Вона є донькою солдата 51-ї окремої механізованої бригади Пугача Ігоря Володимировича, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне на Донеччині, і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.
Дівчинка перейшла до четвертого класу, старанно вчиться, попередній клас закінчила на відмінно, адже знає, що це допоможе їй у майбутньому знайти свою професію та призначення. Поки Христина ще не знає ким хоче стати, але розглядала різні варіанти: перукар, візажист, актриса та ще багато чого.

У вільний від навчання час читає дитячі журнали, книги, виготовляє саморобки, також любить розмальовки. В школі любить малювання, читання. Математика дається гірше, але вона старається. Як і більшість дітей, Христина обожнює мультики. Дівчинка добра та чуйна, тому не дивною є її небайдужість до тварин.

Христинка в приклад ставить маму, любить проводити з нею час на кухні та кулінарити - росте справжньою господинею! В цьому році вже допомагала впорядковувати город та робити консервацію на зиму. Мама її порівнює з «шаленою бджілкою», адже відтоді як їй придбали велосипед для дорослих, вона пару днів не злізала з нього, постійно їздячи, ще й скрізь вспівала.

Христя розповідає, що сім’я в них дружня, завжди допомагають один одному. Мама тішиться своєю донечкою, адже інколи коли дуже змучується, її обійми є найкращими ліками, а її слова «ти найкраща в світі» – взагалі знімають всю буденну втому.

Христинка дуже хоче, щоб в Україні настав мир, і таких діток як вона, у котрих війна відібрала татусів і безтурботне майбутнє – щоб не збільшувалось. Одного разу мама в інтернеті знайшла цікаву дитячу анкету з різними питаннями, такими простими, на кшталт «як ти уявляєш….», «а щоб було, якби…..», і в кінці було запитання: «Якби ти була чарівником, щоб ти для себе зчарувала?» Мама думала, що Христя забажає отримати якусь забавку, ляльку чи щось в такому форматі. Але дитина відразу відповіла «щоб тато повернувся до нас». Вона дуже за ним сумує, як і вся родина.

Мама Алла Віталіївна каже, що нагальних потреб у сім`ї немає, але, оскільки дітки швидко ростуть, взуття та одяг ніколи зайвими не бувають, як і речі для школи. Вона щиро вдячна за допомогу волонтерам за свята та підтримку родини.

Зробити сюрприз до дня народження Христинки може кожен, привітавши її на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/pugach.htm .

Фінансово підтримати родину: 4731-2191-0719-1755 (Пугач Алла Віталіївна, ПриватБанк).

Інформація для благодійників: Пугач Христина – 9 років (04.09.2011). Іваничівський р-н., Зріст: 142; Розмір взуття: 36.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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