На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО



Volvo. Одразу на місці автопригоди працювало 5 "швидких". За попередньою інформацією постраждало 4 людей, яких забрала карета швидкої допомоги.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



ДТП трапилася вранці 4 вересня.



На місці дорожньо-транспортної пригоди працює поліція, рятувальники і медики. Рух на ділянці – ускладнений, працюють регулювальники.



Деталі – згодом.





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