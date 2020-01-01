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На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО

На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
У Луцьку на повороті на Вишків сталась аварія за участі Volkswagen і
Volvo. Одразу на місці автопригоди працювало 5 "швидких". За попередньою інформацією постраждало 4 людей, яких забрала карета швидкої допомоги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

ДТП трапилася вранці 4 вересня.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює поліція, рятувальники і медики. Рух на ділянці – ускладнений, працюють регулювальники.

Деталі – згодом.

На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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