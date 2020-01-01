На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на повороті на Вишків сталась аварія за участі Volkswagen і
Volvo. Одразу на місці автопригоди працювало 5 "швидких". За попередньою інформацією постраждало 4 людей, яких забрала карета швидкої допомоги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП трапилася вранці 4 вересня.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює поліція, рятувальники і медики. Рух на ділянці – ускладнений, працюють регулювальники.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Volvo. Одразу на місці автопригоди працювало 5 "швидких". За попередньою інформацією постраждало 4 людей, яких забрала карета швидкої допомоги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП трапилася вранці 4 вересня.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює поліція, рятувальники і медики. Рух на ділянці – ускладнений, працюють регулювальники.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перевозив дитину без крісла і був п’яний: у Ковелі патрульні відсторонили водія від керування автомобілем
Сьогодні, 11:06
Помер велосипедист, якого збив Mercedes у Ківерцях
Сьогодні, 10:40
На виїзді з Луцька – аварія, постраждало четверо людей. ФОТО
Сьогодні, 10:26
На Волині горіла вантажівка
Сьогодні, 10:00