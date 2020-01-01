Нові сквери, оновлення парку 900-річчя, тролейбуси і автобуси MAN – замість маршруток: які зміни чекають на Луцьк

Радник Луцького міського головирозповів про те, як змінилося обличчя Луцька протягом останніх трьох років та які зміни чекають на місто найближчим часом.Про це йшлося в ефірі одного з місцевих телеканалів.Після розповіді про те, що вдалося втілити у різних сферах життя міста, Поліщук розповів про плани, які мають тверді наміри реалізувати.Зокрема, у місті комплексно оновлюватимуть транспорт. Маршрутки, яких нині у місті 140, замінять на тролейбуси та автобуси MAN.«У жовтні отримаємо 2 нових тролейбуси, ще 27 – до кінця наступного року максимум. Коли отримаємо 29 тролейбусів, то вони зможуть замінити 80 маршруток. Залишиться ще 60.Сьогодні ми працюємо з постачальниками автобусів з Данії, Норвегії. Це автобуси MAN, які працюють на газу (метан). Вони вже були у використанні, але вони в чудовому стані. Плануємо купувати такі автобуси, комфортабельні, передбачені для курсування містом. Таким чином – максимально зменшимо кількість жахливих маршруток в нашому місті», – розповів Ігор Поліщук.Окрім того, у місті мають намір відремонтувати проспект Волі, площу перед приміщенням РАЦСу, проспект Грушевського, вулиці Львівську, Володимирську, Дубнівську, непарну частину проспекту Соборності. Особливий акцент також робитимуть на ремонті магістральних вулиць міста, будуть продовжувати роботу з ремонтів доріг у приватному секторі, прибудинкових територій.Планують відкрити ще декілька скверів – сквер авіаторів на вулиці Грушевського, біля навчально-методичного центру профспілок на проспекті Відродження, на бульварі Дружби Народів, біля приміщення історичного факультету.Окрім того, обіцяють розпочати масштабну роботу з оновлення парку імені 900-річчя Луцька, оскільки там майже повністю відсутній благоустрій.Особливий пункт серед намірів – реалізація проекту з реконструкції очисних споруд. За словами Ігоря Поліщука, 47 років ними ніхто не займався.«Настав такий момент, коли не можна зволікати. Ще з 2017 року ми почали підготовку цього проекту, сьогодні вийшли на фінішну пряму. Незабаром будемо підписувати договір на отримання пільгового кредиту в розмірі 11 мільйонів євро на капітальну реконструкцію очисних споруд», - додав Поліщук.Це, за його словами, значно зменшить проблему з неприємними запахами у місті, зніме проблему з забрудненням річки стоками тощо.Більше того, міська влада має намір «вдихнути життя» у Старе місто, повернути йому цікавість та привабливість для лучан та гостей Луцька.Для цього планують вже до кінця 2020 року«Планів дуже багато, щиро сподіваємося, що незабаром закінчиться пандемія коронавірусу», - резюмував Поліщук.