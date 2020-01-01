У селі поблизу Луцька відремонтували міст. ФОТО





Про це



У рамках поточного середнього ремонту відновили деформаційні шви та колесовідбійні бруси, провели захист бетонних поверхонь та їх фарбування, пофарбували поручні.



Нового вигляду цій 108-метровій штучній споруді, що була зведена у 80-ті роки минулого століття і з того часу не знала серйозних ремонтів, надають влаштовані монолітні бетонні укоси та новий сходовий марш.



Ремонт мосту провело підприємство ТзОВ «РБП ТрансМост», нове дорожнє покриття на ньому влаштував генпідрядник ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", розмітка нанесена силами ТОВ «ТБД».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) відремонтували шляхопровід над автодорогою Р-14 у селі Прилуцьке.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.У рамках поточного середнього ремонту відновили деформаційні шви та колесовідбійні бруси, провели захист бетонних поверхонь та їх фарбування, пофарбували поручні.Нового вигляду цій 108-метровій штучній споруді, що була зведена у 80-ті роки минулого століття і з того часу не знала серйозних ремонтів, надають влаштовані монолітні бетонні укоси та новий сходовий марш.Ремонт мосту провело підприємство ТзОВ «РБП ТрансМост», нове дорожнє покриття на ньому влаштував генпідрядник ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", розмітка нанесена силами ТОВ «ТБД».

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