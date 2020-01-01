У Луцьку планують закрити дитячу залізницю. ОНОВЛЕНО

У Луцьку дитяча залізниця опинилася під загрозою закриття.Про це повідомляє адміністрація станції на своїй сторінці у facebook."На превеликий жаль, з Укрзалізниці прийшла погана звістка. Планується повне закриття дитячої залізниці. Що буде після цього з залізницею – невідомо", - йдеться у дописі.Зауважимо, що дитяча залізниця в Луцьку функціонує вже понад 60 років. Щороку з травня охочі мали змогу прокататись півторакілометровим маршрутом над річкою Сапалаївкою. Хоч основну роботу контролювали дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконували школярі. Вони були і провідниками, і машиністами, і дикторами.Укрзалізниця повідомила, що планує закрити дитячу залізницю в Луцьку.Радник Луцького міського головивідреагував на звістку про закриття дитячої залізниці, написавши на своїй сторінці у facebook:"Хочу повідомити лучан, що Луцька міська рада готова взяти у комунальну власність комплекс споруд дитячої залізниці та обслуговувати її, виплачувати працівникам зарплату, аби зберегти її для міста та продовжити її функціонування".