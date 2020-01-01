У Луцьку планують закрити дитячу залізницю. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:42
У Луцьку дитяча залізниця опинилася під загрозою закриття.
Про це повідомляє адміністрація станції на своїй сторінці у facebook.
"На превеликий жаль, з Укрзалізниці прийшла погана звістка. Планується повне закриття дитячої залізниці. Що буде після цього з залізницею – невідомо", - йдеться у дописі.
Зауважимо, що дитяча залізниця в Луцьку функціонує вже понад 60 років. Щороку з травня охочі мали змогу прокататись півторакілометровим маршрутом над річкою Сапалаївкою. Хоч основну роботу контролювали дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконували школярі. Вони були і провідниками, і машиністами, і дикторами.
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Укрзалізниця повідомила, що планує закрити дитячу залізницю в Луцьку.
Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук відреагував на звістку про закриття дитячої залізниці, написавши на своїй сторінці у facebook:
"Хочу повідомити лучан, що Луцька міська рада готова взяти у комунальну власність комплекс споруд дитячої залізниці та обслуговувати її, виплачувати працівникам зарплату, аби зберегти її для міста та продовжити її функціонування".
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Про це повідомляє адміністрація станції на своїй сторінці у facebook.
"На превеликий жаль, з Укрзалізниці прийшла погана звістка. Планується повне закриття дитячої залізниці. Що буде після цього з залізницею – невідомо", - йдеться у дописі.
Зауважимо, що дитяча залізниця в Луцьку функціонує вже понад 60 років. Щороку з травня охочі мали змогу прокататись півторакілометровим маршрутом над річкою Сапалаївкою. Хоч основну роботу контролювали дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконували школярі. Вони були і провідниками, і машиністами, і дикторами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Укрзалізниця повідомила, що планує закрити дитячу залізницю в Луцьку.
Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук відреагував на звістку про закриття дитячої залізниці, написавши на своїй сторінці у facebook:
"Хочу повідомити лучан, що Луцька міська рада готова взяти у комунальну власність комплекс споруд дитячої залізниці та обслуговувати її, виплачувати працівникам зарплату, аби зберегти її для міста та продовжити її функціонування".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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