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У Луцьку планують закрити дитячу залізницю. ОНОВЛЕНО

У Луцьку планують закрити дитячу залізницю. ОНОВЛЕНО
У Луцьку дитяча залізниця опинилася під загрозою закриття.

Про це повідомляє адміністрація станції на своїй сторінці у facebook.

"На превеликий жаль, з Укрзалізниці прийшла погана звістка. Планується повне закриття дитячої залізниці. Що буде після цього з залізницею – невідомо", - йдеться у дописі.

Зауважимо, що дитяча залізниця в Луцьку функціонує вже понад 60 років. Щороку з травня охочі мали змогу прокататись півторакілометровим маршрутом над річкою Сапалаївкою. Хоч основну роботу контролювали дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконували школярі. Вони були і провідниками, і машиністами, і дикторами.

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Укрзалізниця повідомила, що планує закрити дитячу залізницю в Луцьку.

Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук відреагував на звістку про закриття дитячої залізниці, написавши на своїй сторінці у facebook:

"Хочу повідомити лучан, що Луцька міська рада готова взяти у комунальну власність комплекс споруд дитячої залізниці та обслуговувати її, виплачувати працівникам зарплату, аби зберегти її для міста та продовжити її функціонування".



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Теги: Луцьк, дитяча залізниця, закриття
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