Міграційна служба на Волині тимчасово не прийматиме громадян





Про це йдеться на сторінці управління.



"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020року щодо запобіганню поширення ГРВІ COVID-19, з 4 вересня 2020року особистий прийом громадян керівництвом Управління ДМС України у Волинській області тимчасово призупиняється", - йдеться у дописі.



Адміністративні послуги будуть надаватися у звичайному режимі.



Звернутися до Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з письмовим зверненням громадяни можуть наступними способами:



- поштою (на адресу УДМС України у Волинській області: вул. Градний узвіз, 4, м.Луцьк 43000);



- написавши безпосередньо на електронну пошту:



- звернувшись у коментарях під дописами на офіційній Facebook-сторінці УДМС України у Волинській області:

https://www.facebook.com/udmslt/



Крім того, волиняни можуть зателефонувати на «гарячу лінію» управління за номером телефону (0332) 74-00-38

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській міграційній службі тимчасово припинили прийом громадян, щоб запобігти поширенню коронавірусу.Про це йдеться на сторінці управління."Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020року щодо запобіганню поширення ГРВІ COVID-19, з 4 вересня 2020року особистий прийом громадян керівництвом Управління ДМС України у Волинській області тимчасово призупиняється", - йдеться у дописі.Адміністративні послуги будуть надаватися у звичайному режимі.Звернутися до Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з письмовим зверненням громадяни можуть наступними способами:- поштою (на адресу УДМС України у Волинській області: вул. Градний узвіз, 4, м.Луцьк 43000);- написавши безпосередньо на електронну пошту: [email protected] - звернувшись у коментарях під дописами на офіційній Facebook-сторінці УДМС України у Волинській області:https://www.facebook.com/udmslt/Крім того, волиняни можуть зателефонувати на «гарячу лінію» управління за номером телефону (0332) 74-00-38

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