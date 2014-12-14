Міграційна служба на Волині тимчасово не прийматиме громадян
Сьогодні, 21:54
У Волинській міграційній службі тимчасово припинили прийом громадян, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Про це йдеться на сторінці управління.
"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020року щодо запобіганню поширення ГРВІ COVID-19, з 4 вересня 2020року особистий прийом громадян керівництвом Управління ДМС України у Волинській області тимчасово призупиняється", - йдеться у дописі.
Адміністративні послуги будуть надаватися у звичайному режимі.
Звернутися до Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з письмовим зверненням громадяни можуть наступними способами:
- поштою (на адресу УДМС України у Волинській області: вул. Градний узвіз, 4, м.Луцьк 43000);
- написавши безпосередньо на електронну пошту: [email protected];
- звернувшись у коментарях під дописами на офіційній Facebook-сторінці УДМС України у Волинській області:
https://www.facebook.com/udmslt/
Крім того, волиняни можуть зателефонувати на «гарячу лінію» управління за номером телефону (0332) 74-00-38
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Про це йдеться на сторінці управління.
"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020року щодо запобіганню поширення ГРВІ COVID-19, з 4 вересня 2020року особистий прийом громадян керівництвом Управління ДМС України у Волинській області тимчасово призупиняється", - йдеться у дописі.
Адміністративні послуги будуть надаватися у звичайному режимі.
Звернутися до Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з письмовим зверненням громадяни можуть наступними способами:
- поштою (на адресу УДМС України у Волинській області: вул. Градний узвіз, 4, м.Луцьк 43000);
- написавши безпосередньо на електронну пошту: [email protected];
- звернувшись у коментарях під дописами на офіційній Facebook-сторінці УДМС України у Волинській області:
https://www.facebook.com/udmslt/
Крім того, волиняни можуть зателефонувати на «гарячу лінію» управління за номером телефону (0332) 74-00-38
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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