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Хто на Волині заробляє найбільше

Хто на Волині заробляє найбільше
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у липні становила 9492 гривні (в Україні – 11804 грн), що в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн).

Про це інформує управління статистики.

Порівняно з червнем 2020 року розмір заробітної плати зменшився на 1,3%, а проти липня 2019 року збільшився на 3,4%.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,8–1,5 рази.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж липня збільшилась на третину і на 1 серпня 2020 року становила 42,8 мільйона гривень.

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Теги: гроші, зарплата
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Коментарі 1
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Хто не плотить людям зарплати_забирати ліцензії!!!!І нехай мудрагел сам шукає роботу!!!!
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