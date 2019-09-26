Під час карантину луцькі театрали підготувати дві прем’єри. ВІДЕО





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"Упродовж карантину театрали підготувати дві прем’єри", – каже головний режисер Михайло Ілляшенко.



"На малу сцену готуємо "Коханий нелюб" Ярослава Стельмаха. Ми готові новими виставами відкрити новий сезон. Також відбуваються репетиції вистав репертуарних", - розповів режисер.



Друга прем’єра – це вистава на камерній сцені "Фрекен Жулі" Августа Стріндберга. Її покажуть публіці 18 вересня. Зі слів директора Анатолія Гливи, в театрі будуть карантині обмеження.



"Продане місце, біля нього ніхто не може сидіти попереду, ззаду чи збоку. Тобто, матимемо приблизно 250 місць. Хоча за правилами може бути із 781 місця половина – 400. Втім, продаватимемо так, як від нас вимагають", - каже директор театру



Народний артист України Олександр Якимчук говорить, що в новому сезоні намагатиметься налагодити емоційний контакт з глядачами.



"Пів року без сцени, без глядача – дуже важко, я зустрічаю свій театральний сезон, ніби усе забув. Є острах і радість, як глядач нас сприйме чи прийде – усе це хвилювання. Сподіваюся, що наша любов взаємна і ми обов'язково зустрінемося в цьому залі", говорить актор.



Минулий театральний сезон зупиненили через карантин 12 березня. Якщо Луцьк потрапить у "червону зону" епідемічної небезпеки - вистави заборонять, розповідає директор Анатолій Глива. Їх переноситимуть на пізніші дати, гроші за квитки будуть повертати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка готуються зустріти глядачів у новому сезоні двома прем’єрами. Нині тривають репетиції. На великій сцені сезон стартує 26 вересня.Про це йдеться в сюжеті Суспільного "Упродовж карантину театрали підготувати дві прем’єри", – каже головний режисер"На малу сцену готуємо "Коханий нелюб" Ярослава Стельмаха. Ми готові новими виставами відкрити новий сезон. Також відбуваються репетиції вистав репертуарних", - розповів режисер.Друга прем’єра – це вистава на камерній сцені "Фрекен Жулі" Августа Стріндберга. Її покажуть публіці 18 вересня. Зі слів директора, в театрі будуть карантині обмеження."Продане місце, біля нього ніхто не може сидіти попереду, ззаду чи збоку. Тобто, матимемо приблизно 250 місць. Хоча за правилами може бути із 781 місця половина – 400. Втім, продаватимемо так, як від нас вимагають", - каже директор театруНародний артист Україниговорить, що в новому сезоні намагатиметься налагодити емоційний контакт з глядачами."Пів року без сцени, без глядача – дуже важко, я зустрічаю свій театральний сезон, ніби усе забув. Є острах і радість, як глядач нас сприйме чи прийде – усе це хвилювання. Сподіваюся, що наша любов взаємна і ми обов'язково зустрінемося в цьому залі", говорить актор.Минулий театральний сезон зупиненили через карантин 12 березня. Якщо Луцьк потрапить у "червону зону" епідемічної небезпеки - вистави заборонять, розповідає директор Анатолій Глива. Їх переноситимуть на пізніші дати, гроші за квитки будуть повертати.

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