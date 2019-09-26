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Під час карантину луцькі театрали підготувати дві прем’єри. ВІДЕО

Під час карантину луцькі театрали підготувати дві прем’єри. ВІДЕО
У Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка готуються зустріти глядачів у новому сезоні двома прем’єрами. Нині тривають репетиції. На великій сцені сезон стартує 26 вересня.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

"Упродовж карантину театрали підготувати дві прем’єри", – каже головний режисер Михайло Ілляшенко.

"На малу сцену готуємо "Коханий нелюб" Ярослава Стельмаха. Ми готові новими виставами відкрити новий сезон. Також відбуваються репетиції вистав репертуарних", - розповів режисер.

Друга прем’єра – це вистава на камерній сцені "Фрекен Жулі" Августа Стріндберга. Її покажуть публіці 18 вересня. Зі слів директора Анатолія Гливи, в театрі будуть карантині обмеження.

"Продане місце, біля нього ніхто не може сидіти попереду, ззаду чи збоку. Тобто, матимемо приблизно 250 місць. Хоча за правилами може бути із 781 місця половина – 400. Втім, продаватимемо так, як від нас вимагають", - каже директор театру

Народний артист України Олександр Якимчук говорить, що в новому сезоні намагатиметься налагодити емоційний контакт з глядачами.

"Пів року без сцени, без глядача – дуже важко, я зустрічаю свій театральний сезон, ніби усе забув. Є острах і радість, як глядач нас сприйме чи прийде – усе це хвилювання. Сподіваюся, що наша любов взаємна і ми обов'язково зустрінемося в цьому залі", говорить актор.

Минулий театральний сезон зупиненили через карантин 12 березня. Якщо Луцьк потрапить у "червону зону" епідемічної небезпеки - вистави заборонять, розповідає директор Анатолій Глива. Їх переноситимуть на пізніші дати, гроші за квитки будуть повертати.


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Теги: театр, витава, карантин, прем'єра
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