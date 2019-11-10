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У Луцьку на Дубнівській люди перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор, де авто збило школяра

У Луцьку на Дубнівській люди перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор, де авто збило школяра
На вулиці Дубнівській у Луцьку люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля школи №28 світлофор. Мешканці хочуть, аби діти могли спокійно переходити дорогу, не наражаючи себе на небезпеку.

Нагадаємо, що 5 вересня пообіді 50-річний водій транспортного засобу Газ-3307 збив 10-річного хлопчика. Автопригода трапилася на вулиці Дубнівській.

З важкими тілесними травмами дитину доправили у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Там, через годину після ДТП, від отриманих травм хлопець помер.


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Теги: мітинг, Дубнівська, протест, хлопець, дитина, загибель
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