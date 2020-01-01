Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
06 вересень, 23:03
У селі Струмівка Луцького району в аварії загинула літня жінка.
Інформацію Суспільному підтвердив керівник обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Зі слів Володимира Шмаля, за попередньою інформацією в аварії також травмувалося п'ятеро осіб. Двоє з них діти.
Наразі відомо що на автодорозі зіштовхнулися авто марки Mercedes та пасажирський бус. У легковику їхали чоловік та дитина. За слова свідків зіткнення, у бусі їхало 7 осіб. Загинула одна із пасажирок.
На місці ДТП працюють медики та слідча група. Правоохоронці наразі не коментують обставини ДТП.
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Інформацію Суспільному підтвердив керівник обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Зі слів Володимира Шмаля, за попередньою інформацією в аварії також травмувалося п'ятеро осіб. Двоє з них діти.
Наразі відомо що на автодорозі зіштовхнулися авто марки Mercedes та пасажирський бус. У легковику їхали чоловік та дитина. За слова свідків зіткнення, у бусі їхало 7 осіб. Загинула одна із пасажирок.
На місці ДТП працюють медики та слідча група. Правоохоронці наразі не коментують обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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