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Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей

Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
У селі Струмівка Луцького району в аварії загинула літня жінка.

Інформацію Суспільному підтвердив керівник обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

Зі слів Володимира Шмаля, за попередньою інформацією в аварії також травмувалося п'ятеро осіб. Двоє з них діти.

Наразі відомо що на автодорозі зіштовхнулися авто марки Mercedes та пасажирський бус. У легковику їхали чоловік та дитина. За слова свідків зіткнення, у бусі їхало 7 осіб. Загинула одна із пасажирок.

На місці ДТП працюють медики та слідча група. Правоохоронці наразі не коментують обставини ДТП.
Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей


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Теги: аварія, Струмівка, смерть
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