Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей





Інформацію Володимир Шмаль.



Зі слів Володимира Шмаля, за попередньою інформацією в аварії також травмувалося п'ятеро осіб. Двоє з них діти.



Наразі відомо що на автодорозі зіштовхнулися авто марки Mercedes та пасажирський бус. У легковику їхали чоловік та дитина. За слова свідків зіткнення, у бусі їхало 7 осіб. Загинула одна із пасажирок.



На місці ДТП працюють медики та слідча група. Правоохоронці наразі не коментують обставини ДТП.





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