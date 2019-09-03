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Підозрювали викрадення: на Львівщині знайшли зниклого волинянина

Підозрювали викрадення: на Львівщині знайшли зниклого волинянина
Правоохоронці Львівщини відшукали зниклого уродженця Волині Рувіма Кузьміна, родичі якого підозрювали викрадення.

Про це йдеться на сторінці поліції Сколівського району.

"Всім дякуємо за допомогу! Хлопець благополучно розшуканий та перебуває вдома", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, хлопець зник увечері 1 вересня у місті Сколе.

21-річний хлопець є уродженцем селища Торчин Луцького району. Наразі проживає у місті Сколе, одружений.

1 вересня приблизно о 20:38 год. вийшов за місцем проживання, щоб винести сміття з дому та не повернувся. Зі слів родичів, його могли викрасти.

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Теги: Львівщина, зникнення, волинянин
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