Підозрювали викрадення: на Львівщині знайшли зниклого волинянина
Сьогодні, 08:10
Правоохоронці Львівщини відшукали зниклого уродженця Волині Рувіма Кузьміна, родичі якого підозрювали викрадення.
Про це йдеться на сторінці поліції Сколівського району.
"Всім дякуємо за допомогу! Хлопець благополучно розшуканий та перебуває вдома", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, хлопець зник увечері 1 вересня у місті Сколе.
21-річний хлопець є уродженцем селища Торчин Луцького району. Наразі проживає у місті Сколе, одружений.
1 вересня приблизно о 20:38 год. вийшов за місцем проживання, щоб винести сміття з дому та не повернувся. Зі слів родичів, його могли викрасти.
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Про це йдеться на сторінці поліції Сколівського району.
"Всім дякуємо за допомогу! Хлопець благополучно розшуканий та перебуває вдома", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, хлопець зник увечері 1 вересня у місті Сколе.
21-річний хлопець є уродженцем селища Торчин Луцького району. Наразі проживає у місті Сколе, одружений.
1 вересня приблизно о 20:38 год. вийшов за місцем проживання, щоб винести сміття з дому та не повернувся. Зі слів родичів, його могли викрасти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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