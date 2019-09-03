Підозрювали викрадення: на Львівщині знайшли зниклого волинянина

Рувіма Кузьміна, родичі якого підозрювали викрадення.



Про це йдеться на сторінці поліції Сколівського району.



"Всім дякуємо за допомогу! Хлопець благополучно розшуканий та перебуває вдома", - йдеться у дописі.



Нагадаємо,



21-річний хлопець є уродженцем селища Торчин Луцького району. Наразі проживає у місті Сколе, одружений.



1 вересня приблизно о 20:38 год. вийшов за місцем проживання, щоб винести сміття з дому та не повернувся. Зі слів родичів, його могли викрасти.

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