У Луцьку через смертельну аварію на Дубнівській забрали зупинки
Сьогодні, 10:53
У Луцьку на вулиці Дубнівській біля ліцею №28 ліквідували зупинки громадського транспорту.
Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив
10-річну дитину, яка переходила дорогу на «зебрі».
Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор. Згодом у мерії таки пообіцяли встановити світлофорний об’єкт, на який із бюджету витратять 800 тисяч гривень.
«На Дубнівській сталася трагедія: загинула дитина, хлопчик, який переходив дорогу на переході. Мешканці мікрорайону вважають, що одна з причин аварій – зупинка знаходиться біля пішохідного переходу. Коли громадський транспорт зупиняється, водії з іншої смуги фактично не бачать пішоходів», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
Тому ліквідувати зупинки громадського транспорту «Правознавчий ліцей» по обидві сторони вулиці Дубнівської. За словами Пустовіта, тут також встановлять світлофор та облаштують острівець безпеки.
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Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив
10-річну дитину, яка переходила дорогу на «зебрі».
Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор. Згодом у мерії таки пообіцяли встановити світлофорний об’єкт, на який із бюджету витратять 800 тисяч гривень.
«На Дубнівській сталася трагедія: загинула дитина, хлопчик, який переходив дорогу на переході. Мешканці мікрорайону вважають, що одна з причин аварій – зупинка знаходиться біля пішохідного переходу. Коли громадський транспорт зупиняється, водії з іншої смуги фактично не бачать пішоходів», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
Тому ліквідувати зупинки громадського транспорту «Правознавчий ліцей» по обидві сторони вулиці Дубнівської. За словами Пустовіта, тут також встановлять світлофор та облаштують острівець безпеки.
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Коментарі 1
Якщо вже ставити світлофор, то світлофор НА ВИМОГУ з кнопкою, щоб діти спокійно могли перейти коли треба а решту часу був нормальний проїзд.
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