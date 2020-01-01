Троє успішних спортсменів отримали квартири у Луцьку
Сьогодні, 11:00
У Луцьку на умовах співфінансування придбали житло трьом відомим спортсменам – Юрію Вандюку, Олені Собчук та Ірині Климець.
Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше в місті передбачили 800 тисяч гривень на співфінансування купівлі житла спортсменам.
Майстру спорту України міжнародного Юрію Вандюку придбали однокімнатну квартиру житловою площею 17,98 кв. м, загальною – 42,3 кв. м.
Однокімнатну квартиру житловою площею 17,69 кв. м, загальною – 40,9 кв. м отримала майстер спорту України міжнародного класу Олена Собчук з сім’єю. Із квартирного обліку спортсменку не знімали.
Придбану за договором купівлі-продажу однокімнатну квартиру житловою площею 26,89 кв. м, загальною – 52,0 кв. м надали майстру спорту України міжнародного класу Ірині Климець.
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Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше в місті передбачили 800 тисяч гривень на співфінансування купівлі житла спортсменам.
Майстру спорту України міжнародного Юрію Вандюку придбали однокімнатну квартиру житловою площею 17,98 кв. м, загальною – 42,3 кв. м.
Однокімнатну квартиру житловою площею 17,69 кв. м, загальною – 40,9 кв. м отримала майстер спорту України міжнародного класу Олена Собчук з сім’єю. Із квартирного обліку спортсменку не знімали.
Придбану за договором купівлі-продажу однокімнатну квартиру житловою площею 26,89 кв. м, загальною – 52,0 кв. м надали майстру спорту України міжнародного класу Ірині Климець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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