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Троє успішних спортсменів отримали квартири у Луцьку

Троє успішних спортсменів отримали квартири у Луцьку
У Луцьку на умовах співфінансування придбали житло трьом відомим спортсменам – Юрію Вандюку, Олені Собчук та Ірині Климець.

Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, раніше в місті передбачили 800 тисяч гривень на співфінансування купівлі житла спортсменам.

Майстру спорту України міжнародного Юрію Вандюку придбали однокімнатну квартиру житловою площею 17,98 кв. м, загальною – 42,3 кв. м.

Однокімнатну квартиру житловою площею 17,69 кв. м, загальною – 40,9 кв. м отримала майстер спорту України міжнародного класу Олена Собчук з сім’єю. Із квартирного обліку спортсменку не знімали.

Придбану за договором купівлі-продажу однокімнатну квартиру житловою площею 26,89 кв. м, загальною – 52,0 кв. м надали майстру спорту України міжнародного класу Ірині Климець.

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Теги: спортсмени, Луцьк, квартири
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