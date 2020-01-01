Скільки заробляють луцькі комунальники

Середньоспискова чисельність штатних працівників усіх комунальних підприємств Луцька станом на 1 липня складала 2 737 осіб, що на 73 менше, ніж у відповідному періоді минулого року.Про це йдеться в інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за підсумками першого півріччя 2020 року, що затвердили 8 вересня під час виконкому Луцькради.Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників становив 8 813 гривень (за 6 місяців 2019 року – 8 506 гривень).Найбільший рівень середньомісячної заробітної плати за підсумками першого півріччя був на КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» – 12 364 гривні, КП «Луцькі ринки» – 11 379 гривень, КП «Луцький спецкомбінат КПО» – 11 321 гривня, КП «Луцькреклама» – 11 023 гривні, КП «Центр туристичної інформації та послуг» – 10 692 гривні та ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» – 10 680 гривень.Найменшою середня заробітна плата була на КП «АвтоПаркСервіс» (5 091 гривня) та на КП «Їдальня № 26» (6 316 гривень).