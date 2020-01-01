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Що відомо про нововідкриті підземелля у Луцьку. ВІДЕО

Що відомо про нововідкриті підземелля у Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку розкопали 25 метрів нових підземель, раніше про які не було відомо.

Про це розповів Суспільному археолог Віктор Баюк.

З його слів, це найбільше археологічне відкриття на Волині з часів проголошення Незалежності України.

Знайдені археологами підземелля знаходяться у Башті князів Чорторийських та Колегіуму єзуїтів. Нині тут досліджують 7 кімнат. Три місяці тому дослідники натрапили на дві кімнати.

"Дуже цікава ця кімнатка. Фактично через три місяці робіт ми попали сюди й можемо оцінити. Бачимо, що тут є замурована ніша і є питання, що є за нею", - каже археолог.

За оцінками науковців, кімнати у гарному стані. До нашого часу збереглися несучі стіни, склепіння, арковий проріз.

"Різниця між відомими підземеллями і цими - 40 метрів, зараз ми пройшли 20 метрів, попереду нас, сподіваюся, ще чекає 20 метрів підземель невідомого мурування", - розповів Віктор Баюк.

На підземелля три місяці тому випадково натрапили під час реалізації у Луцьку міжнародного проєкту щодо збереження пам’яток історії.

Протяжність підземель - 25 метрів, площу ще рахують. Вона складає орієнтовно 100 кв. м. Знайдені кімнати планують очистити і запустити туди повітря. Археологічні дослідження тривають.

Наразі науковці допускають, що підземелля можуть мати з'єднувальні ходи з Луцьким замком, переходи зроблені як захисна конструкція, - каже директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку, краєзнавець Рудецький Павло.

Потрапити у підземелля можна буде після реставрації, щоб було безпечно для відвідувачів. Точної дати завершення розкопок та реставрації науковці поки не називають.





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Теги: нові відкриття, підземелля, Луцький замок
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