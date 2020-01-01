Що відомо про нововідкриті підземелля у Луцьку. ВІДЕО





Про це розповів Віктор Баюк.



З його слів, це найбільше археологічне відкриття на Волині з часів проголошення Незалежності України.



Знайдені археологами підземелля знаходяться у Башті князів Чорторийських та Колегіуму єзуїтів. Нині тут досліджують 7 кімнат. Три місяці тому дослідники натрапили на дві кімнати.



"Дуже цікава ця кімнатка. Фактично через три місяці робіт ми попали сюди й можемо оцінити. Бачимо, що тут є замурована ніша і є питання, що є за нею", - каже археолог.



За оцінками науковців, кімнати у гарному стані. До нашого часу збереглися несучі стіни, склепіння, арковий проріз.



"Різниця між відомими підземеллями і цими - 40 метрів, зараз ми пройшли 20 метрів, попереду нас, сподіваюся, ще чекає 20 метрів підземель невідомого мурування", - розповів Віктор Баюк.



На підземелля три місяці тому випадково натрапили під час реалізації у Луцьку міжнародного проєкту щодо збереження пам’яток історії.



Протяжність підземель - 25 метрів, площу ще рахують. Вона складає орієнтовно 100 кв. м. Знайдені кімнати планують очистити і запустити туди повітря. Археологічні дослідження тривають.



Наразі науковці допускають, що підземелля можуть мати з'єднувальні ходи з Луцьким замком, переходи зроблені як захисна конструкція, - каже директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку, краєзнавець Рудецький Павло.



Потрапити у підземелля можна буде після реставрації, щоб було безпечно для відвідувачів. Точної дати завершення розкопок та реставрації науковці поки не називають.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розкопали 25 метрів нових підземель, раніше про які не було відомо.Про це розповів Суспільному археологЗ його слів, це найбільше археологічне відкриття на Волині з часів проголошення Незалежності України.Знайдені археологами підземелля знаходяться у Башті князів Чорторийських та Колегіуму єзуїтів. Нині тут досліджують 7 кімнат. Три місяці тому дослідники натрапили на дві кімнати."Дуже цікава ця кімнатка. Фактично через три місяці робіт ми попали сюди й можемо оцінити. Бачимо, що тут є замурована ніша і є питання, що є за нею", - каже археолог.За оцінками науковців, кімнати у гарному стані. До нашого часу збереглися несучі стіни, склепіння, арковий проріз."Різниця між відомими підземеллями і цими - 40 метрів, зараз ми пройшли 20 метрів, попереду нас, сподіваюся, ще чекає 20 метрів підземель невідомого мурування", - розповів Віктор Баюк.На підземелля три місяці тому випадково натрапили під час реалізації у Луцьку міжнародного проєкту щодо збереження пам’яток історії.Протяжність підземель - 25 метрів, площу ще рахують. Вона складає орієнтовно 100 кв. м. Знайдені кімнати планують очистити і запустити туди повітря. Археологічні дослідження тривають.Наразі науковці допускають, що підземелля можуть мати з'єднувальні ходи з Луцьким замком, переходи зроблені як захисна конструкція, - каже директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку, краєзнавецьПотрапити у підземелля можна буде після реставрації, щоб було безпечно для відвідувачів. Точної дати завершення розкопок та реставрації науковці поки не називають.

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