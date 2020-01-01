«Нам по дорозі»: історії п’ятьох волинян, яких об’єднало прагнення щасливого майбутнього

Об’єднати успішних задля гідного життя кожного українця і процвітання України – це одне із завдань Всеукраїнської політичної сили «За майбутнє». В тому, що ці наміри – не порожня балаканина, пересвідчилися делегати з’їзду партії від 21 виборчого округу. З Києва вони повернулися, готові до щоденної кропіткої роботи, налаштовані крок за кроком робити громади кращими., очільник Заболоттівської територіальної громади.«Поїздкою на з’їзд політсили «За майбутнє» задоволений. Вона надихнула мене й надалі, не покладаючи рук, працювати задля розвитку Заболоттівської громади. Ще й орієнтири побачив правильні. Йдеться, насамперед, про курс на кардинальну зміну економіки, держуправління, зовнішньої політики, освіти та медицини. Є чітке бачення того, як повернути мільйони заробітчан додому, до їхніх родин, як зробити Україну не слугою Заходу, а дійсно самостійною державою.Імпонує чітка політична позиція, сильний харизматичний лідер, потужна команда, і головне, вміння об’єднуватись і припиняти чвари заради побудови процвітаючої країни майбутнього. Із цією політсилою нам по дорозі!»., начальник Старовижівського виробничого управління ЖКГ.«Поява партії «За майбутнє» – вимога часу. Поїздка на цей з’їзд пробудила вир емоцій. Того дня на «Співоче поле» з’їхалися ті, кому по-справжньому не байдужа доля кожного українця і держави. Багато з цих людей своїми справами вже довели, що можуть і знають, як розбудовувати Україну.Там, у серці столиці, ми остаточно зрозуміли, що відступати вже нікуди, а допомоги чекати немає від кого. Тож потрібно йти на вибори та перемагати, і щоденною працею наводити лад, починаючи від громади і завершуючи державою»., директор КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради».«Повернулася зі з’їзду партії «За майбутнє», остаточно пересвідчившись, що політсила об’єднала тих, хто виведе медицину в Україні на новий щабель. Віриться, що обіцянки дотримають, бо їх підтримують такі фахівці, як відомий кардіохірург. Він – мій кумир! На з’їзді Тодуров розкритикував владу за зачистку державної медицини «під міжнародні медичні корпорації». З його слів, в останні роки медицина «нагадує реанімаційного хворого, який лежить у комі і не знає, виживе він чи ні». Із цим важко не погодитись.Тож Тодуров закликав членів партії, коли вони стануть мерами, депутатами, підтримувати медицину. Я вірю, що так і буде, бо й сама робитиму для цього все можливе»., очільник Дубівської територіальної громади.«Я не політик, а практик-господарник. Економічний прагматизм, який пропагує партія «За майбутнє», важливий і в розвитку нашої Дубівської територіальної громади.Як на мене, головним завданням у розвитку держави, має бути створення робочих місць та гідних умов праці. Молодь повинна лишатися в Україні та працювати над економічним зростанням держави. І це моє бачення перегукується з ідеєю партії. Тішить і те, що ця політсила об’єднує і підтримує людей, які щиро хочуть працювати над розвитком громад. І це правильно, бо тільки сильному лідерові, у якого фахова і надійна команда, до снаги змінити громаду, а отже, й країну»., ковельчанин, член правління ГО «Робимо разом».«Найбільше мене вразила промова лідера гурту «ВВ». Він, звертаючись до делегатів з’їзду Всеукраїнської партії «За майбутнє», закликав їх сприяти створенню класного українського творчого культурного простору, який стане одним із наріжних каменів політичного і економічного процвітання країни. Нині ж у нашій країні ставлення до культури не найкраще, а фінансування за залишковим принципом красномовніше за будь-що. І це – злочин!Відгукнулося в мені і бачення лідерів партії ролі молоді в розвитку держави. Вони прагнуть зробити Україну такою, щоб молоді люди лишалися жити тут і творити українське економічне диво. Так воно і буде, бо, на щастя, ті, кого об’єднала ця політсила, не обіцяють того, що не можуть зробити».