В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус
Сьогодні, 17:04
В одній зі шкіл Луцька в учня виявили вірус-COVID-19.
Про це йшлося 8 вересня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють на сайті мерії.
Так, за останню добу у Луцьку нові випадки коронавірусної інфекції виявили у 18 осіб.
За словами заступника начальника управління охорони здоров'я міської ради Віктора Глухманюка, побільшало звернень до сімейних лікарів та педіатрів. Здебільшого скарги стосувалися симптоматики ГРВІ.
Повідомили також, що в одній зі шкіл в учня виявили вірус-COVID-19, клас пішов на самоізоляцію.
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Про це йшлося 8 вересня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють на сайті мерії.
Так, за останню добу у Луцьку нові випадки коронавірусної інфекції виявили у 18 осіб.
За словами заступника начальника управління охорони здоров'я міської ради Віктора Глухманюка, побільшало звернень до сімейних лікарів та педіатрів. Здебільшого скарги стосувалися симптоматики ГРВІ.
Повідомили також, що в одній зі шкіл в учня виявили вірус-COVID-19, клас пішов на самоізоляцію.
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