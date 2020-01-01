вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус

В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус
В одній зі шкіл Луцька в учня виявили вірус-COVID-19.

Про це йшлося 8 вересня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють на сайті мерії.

Так, за останню добу у Луцьку нові випадки коронавірусної інфекції виявили у 18 осіб.

За словами заступника начальника управління охорони здоров'я міської ради Віктора Глухманюка, побільшало звернень до сімейних лікарів та педіатрів. Здебільшого скарги стосувалися симптоматики ГРВІ.

Повідомили також, що в одній зі шкіл в учня виявили вірус-COVID-19, клас пішов на самоізоляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, школи, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Туреччині під час відпочинку помер турист з України
Сьогодні, 17:15
На митному посту «Луцьк» відбулися обшуки
Сьогодні, 17:09
В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус
Сьогодні, 17:04
В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*
Сьогодні, 16:55
Біля одного із луцьких ринків чоловік незаконно продавав раків
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня. ОНОВЛЕНО Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня. ОНОВЛЕНО
11 березень, 18:43
Через смертельну аварію на Дубнівській просять перевірити безпеку на дорогах біля шкіл та садочків Через смертельну аварію на Дубнівській просять перевірити безпеку на дорогах біля шкіл та садочків
07 вересень, 12:07
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
07 вересень, 09:34
Черги вже фактично немає, – головний санітарний лікар Волині про тестування на коронавірус Черги вже фактично немає, – головний санітарний лікар Волині про тестування на коронавірус
04 вересень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» працює хімчистка*
Сьогодні, 17:32
 0
Скільки Волинь заробила під час сезону заготівлі ягід і грибів
Сьогодні, 17:25
 0
У Туреччині під час відпочинку помер турист з України
Сьогодні, 17:15
 0
На митному посту «Луцьк» відбулися обшуки
Сьогодні, 17:09
 0
В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8