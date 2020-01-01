В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус

В одній зі шкіл Луцька в учня виявили вірус-COVID-19.Про це йшлося 8 вересня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють на сайті мерії.Так, за останню добу у Луцьку нові випадки коронавірусної інфекції виявили у 18 осіб.За словами заступника начальника управління охорони здоров'я міської ради, побільшало звернень до сімейних лікарів та педіатрів. Здебільшого скарги стосувалися симптоматики ГРВІ.Повідомили також, що в одній зі шкіл в учня виявили вірус-COVID-19, клас пішов на самоізоляцію.