Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання

Трьом волинянам, які загинули під час Революції Гідності пропонують присвоїти звання "Почесного громадянина Волині".Це питання обговорювали на засіданні постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.Проєкт сесійного рішення "Про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині» (посмертно)", депутати рекомендували підтримати на сесії, однак з певними корективами, які внесли за ініціативи голови облради"У проєкті рішення вказані імена лише двох із п'яти волинян, які загинули на Майдані. Це – недопрацювання органів місцевого самоврядування, хоча обласна рада зверталась до них неодноразово", - наголосила вона.Відтак, члени комісії рекомендували доповнити текст документу ще трьома прізвищaми загиблих учасників Революції Гідності, а саме:– 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);– 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);– 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).