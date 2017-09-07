Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Сьогодні, 08:15
Трьом волинянам, які загинули під час Революції Гідності пропонують присвоїти звання "Почесного громадянина Волині".
Це питання обговорювали на засіданні постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.
Проєкт сесійного рішення "Про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині» (посмертно)", депутати рекомендували підтримати на сесії, однак з певними корективами, які внесли за ініціативи голови облради Ірини Вахович.
"У проєкті рішення вказані імена лише двох із п'яти волинян, які загинули на Майдані. Це – недопрацювання органів місцевого самоврядування, хоча обласна рада зверталась до них неодноразово", - наголосила вона.
Відтак, члени комісії рекомендували доповнити текст документу ще трьома прізвищaми загиблих учасників Революції Гідності, а саме:
- Байдовський Сергій Романович – 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
- Тарасюк Іван Миколайович – 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
- Хомяк Віктор Борисович – 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).
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Це питання обговорювали на засіданні постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.
Проєкт сесійного рішення "Про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині» (посмертно)", депутати рекомендували підтримати на сесії, однак з певними корективами, які внесли за ініціативи голови облради Ірини Вахович.
"У проєкті рішення вказані імена лише двох із п'яти волинян, які загинули на Майдані. Це – недопрацювання органів місцевого самоврядування, хоча обласна рада зверталась до них неодноразово", - наголосила вона.
Відтак, члени комісії рекомендували доповнити текст документу ще трьома прізвищaми загиблих учасників Революції Гідності, а саме:
- Байдовський Сергій Романович – 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
- Тарасюк Іван Миколайович – 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
- Хомяк Віктор Борисович – 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).
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