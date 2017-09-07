вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання

Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Трьом волинянам, які загинули під час Революції Гідності пропонують присвоїти звання "Почесного громадянина Волині".

Це питання обговорювали на засіданні постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.

Проєкт сесійного рішення "Про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині» (посмертно)", депутати рекомендували підтримати на сесії, однак з певними корективами, які внесли за ініціативи голови облради Ірини Вахович.

"У проєкті рішення вказані імена лише двох із п'яти волинян, які загинули на Майдані. Це – недопрацювання органів місцевого самоврядування, хоча обласна рада зверталась до них неодноразово", - наголосила вона.

Відтак, члени комісії рекомендували доповнити текст документу ще трьома прізвищaми загиблих учасників Революції Гідності, а саме:

- Байдовський Сергій Романович – 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
- Тарасюк Іван Миколайович – 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
- Хомяк Віктор Борисович – 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Почесний громадянин Волині, звання, посмертно, Революція Гідності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Сьогодні, 08:15
В Україні планують запустити видачу електронного свідоцтва про народження дитини
Сьогодні, 07:41
На аукціон виставили три бурштинові ділянки на Волині
Сьогодні, 06:19
Міносвіти: підвищення зарплат освітянам зупинили, бо не вистачає коштів
Сьогодні, 05:20
У громаді на Волині виплачуватимуть грошову винагороду за виявлення паліїв
Сьогодні, 04:34
Схожі новини
Олегу Твердохлібу посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин Волині» Олегу Твердохлібу посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин Волині»
07 вересень, 2017, 14:03
Айдарівцю пропонують присвоїти звання почесного громадянина Волині Айдарівцю пропонують присвоїти звання почесного громадянина Волині
04 вересень, 2017, 16:30
Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка
28 серпень, 13:27
Декан волинського вишу став «заслуженим» Декан волинського вишу став «заслуженим»
26 серпень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
08 вересень, 22:50
 1
Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Сьогодні, 08:15
 0
В Україні планують запустити видачу електронного свідоцтва про народження дитини
Сьогодні, 07:41
 0
На аукціон виставили три бурштинові ділянки на Волині
Сьогодні, 06:19
 0
Міносвіти: підвищення зарплат освітянам зупинили, бо не вистачає коштів
Сьогодні, 05:20
 0
Медіа
відео
1/8