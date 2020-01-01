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На кордоні затримали українця, який хотів вивезти до Польщі п'ять собак

На кордоні затримали українця, який хотів вивезти до Польщі п'ять собак
Небуденний випадок стався в пункті пропуску в Гребенному.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Податкової адміністрації в Любліні, громадянин України намагався потрапити до Польщі з п'ятьма собаками різних порід.

Чоловік під час контролю пред'явив ветеринарні паспорти на кожну з тварин та свідоцтва про результати дослідження на титр антирабічних антитіл. Однак митники запідозрили, що документи були сфальсифіковані. Підозра підтвердилася після контакту з лабораторією, яка фігурувала на свідоцтвах. Там підтвердили, що не видавали таких документів.

У зв'язку з цим собак не пропустили через кордон, а поліцію повідомили про злочин з боку українця. Через кілька днів правоохоронці отримали від митників з Гребенного ще одну інформацію: виявилося, що й ветеринарні паспорти на 5-х собак, швидше всього, також були сфальсифіковані. Тепер справою займається поліція.


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Теги: собаки, кордон, Польща
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