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Максим Кривош знову оголосив голодування

Максим Кривош знову оголосив голодування
Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус «Краснилівка – Берестечко» у центрі Луцька і нині перебуває у слідчому ізоляторі, вдруге оголосив голодування.

Про це у коментарі Інфомаційному агентству ВолиньPost повідомив адвокат Кривоша Сергій Тиможинський.

За його словами, голодуванням, яке він оголосив сьогодні, 9 вересня, ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними, та порушення його прав. Зокрема, за словами адвоката, адміністрація СІЗО «переполовинила» передачу від родичів Максима Кривоша.

На переконання Сергія Тиможинського, Кривош у СІЗО втратив 7 кілограмів його ваги.

Нагадаємо, 30 липня Кривош вже оголошував голодування через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.Також захисник Кривоша каже, що його підзахисному не давали змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, прав свої речі в умивальнику.

Натомість у пресслужбі прокуратури області тоді повідомляли, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: Максим Кривош, Луцьк, автобус, заручники, СІЗО, голодування
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