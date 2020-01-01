Максим Кривош знову оголосив голодування

, який 21 липня захопив автобус «Краснилівка – Берестечко» у центрі Луцька і нині перебуває у слідчому ізоляторі, вдруге оголосив голодування.Про це у коментаріповідомив адвокат КривошаЗа його словами, голодуванням, яке він оголосив сьогодні, 9 вересня, ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними, та порушення його прав. Зокрема, за словами адвоката, адміністрація СІЗО «переполовинила» передачу від родичів Максима Кривоша.На переконання Сергія Тиможинського, Кривош у СІЗО втратив 7 кілограмів його ваги.Нагадаємо, 30 липня Кривошчерез невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.Також захисник Кривоша каже, що його підзахисному не давали змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, прав свої речі в умивальнику.Натомість у пресслужбі прокуратури області тоді повідомляли, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.23 липня йому обрали міру запобіжного заходу –