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Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області

Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли волинянам, які загинули у зоні АТО/ООС або ж померли через наслідки війни, а також двом загиблим учасникам Революції Гідності.

Таке рішення прийняли 9 вересня під час сесії Волинської обласної ради.

Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли:

1) Абрамчуку Олександру Петровичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;

2) Артеменку Анатолію В’ячеславовичу – загинув 29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області;

3) Артемуку Олександру Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

4) Атаманчуку Андрію Вікторовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;

5) Білітюку Василю Васильовичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;

6) Бірюкову Роману Ростиславовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

7) Бондаруку Миколі Петровичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

8) Бондаруку Назару Валерійовичу – помер 02 лютого 2019 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1200 від 08 травня 2019 року);

9) Брику Дмитру Юрійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

10) Бугайчуку Сергію Анатолійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

11) Ващені Івану Петровичу – загинув 18 червня 2014 року поблизу селища Металіст Слов’яносербського району Луганської області;

12) Вишневському Олегу Анатолійовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;

13) Вишневському Олегу Миколайовичу – помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар'їнка Донецької області;

14) Вільчинському Миколі Григоровичу – загинув 12 червня 2018 року поблизу селища Новгородське Донецької області;

15) Войтовичу Андрію Володимировичу – загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;

16) Войчуку Олександру Анатолійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

17) Волосу Андрію Олександровичу, Герою України – загинув 28 червня 2018 року поблизу селища Південне Донецької області;

18) Гані Івану Івановичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

19) Герасимику Дмитру Миколайовичу – помер 17 серпня 2014 року у шпиталі міста Дніпра від тяжкого поранення у голову, отриманого у зоні АТО;

20) Гілю Юрію Сергійовичу – загинув 03 травня 2015 року поблизу села Богуславcьке Попаснянського району Луганської області;

21) Головіну Дмитру Володимировичу – загинув 01 лютого 2015 року поблизу села Троїцьке Попаснянського району Луганської області;

22) Голяновському Руслану Вікторовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

23) Гончаруку Дмитру Дмитровичу – загинув 20 березня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;

24) Грибкову Сергію Миколайовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;

25) Гринчишину Максиму Ігоровичу – загинув 19 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;

26) Гринюку Володимиру Володимировичу – загинув 01 липня 2014 року поблизу села Оленівка Луганської області;

27) Грицюку Віталію Миколайовичу – помер 30 червня 2017 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 345 від 18 липня 2017 року);

28) Грицюку Михайлу Михайловичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

29) Гулюку Сергію Миколайовичу – загинув 31 серпня 2014 року в селі Василівка Амвросіївського району Донецької області;

30) Давидюку Олександру Олександровичу – загинув 14 серпня 2014 року поблизу селі Георгіївка Луганського району;

31) Данилевичу Роману Миколайовичу – загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

32) Дармофалу Сергію Миколайовичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;

33) Демчуку Вадиму Володимировичу – загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;

34) Демчуку Василю Гервасійовичу – загинув 09 лютого 2015 року поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;

35) Дем’янику Сергію Валерійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

36) Деркачу Олександру Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

37) Єлістратову Андрію Юрійовичу – загинув 08 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;

38) Жовтобруху Олегу Леонідовичу – помер 07 жовтня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 859 від 18 листопада 2016 року);

39) Задорожньому Андрію Володимировичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;

40) Зайцю Андрію Михайловичу – загинув 23 липня 2015 року поблизу села Болотене Станично-Луганського району Луганської області;

41) Зарадюку Володимиру Володимировичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

42) Зелінському Василю Аркадійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

43) Засєкіну Вадиму Олександровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

44) Зубрицькому (Нагорному) Сергію Антоновичу – помер 04 вересня 2018 року під час несення служби в районі міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;

45) Іллюху Анатолію Панасовичу – помер 15 квітня 2018 року під час несення служби в зоні проведення операції об’єднаних сил;

46) Ілляшуку Михайлу Миколайовичу – загинув 10 лютого 2015 року поблизу міста Краматорськ Донецької області;

47) Іонову Вячеславу Анатолійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

48) Йовзику Дмитру Васильовичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

49) Калушу Руслану Петровичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;

50) Камінському Марісу Айдиновичу – загинув 03 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;

51) Кантору Ігорю Володимировичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;

52) Карабану Артему Олександровичу – загинув 07 серпня 2014 року поблизу села Саурівка Шахтарського району Донецької області;

53) Карпачову Богдану Івановичу – помер 31 липня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 2546 від 26 вересня 2017 року);

54) Карпюку Андрію Миколайовичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;

55) Киричуку Сергію Володимировичу – помер 25 липня 2014 року від осколкових поранень у центральній районній лікарні села Куйбишево Ростовської області;

56) Кияну Володимиру Петровичу – загинув 03 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області;

57) Кінаху Олександру Васильовичу – зник безвісти 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве, особу загиблого встановлено за результатами ДНК–експертизи та перепоховано 12 березня 2016 року;

58) Кірєєву Ігорю Фарраховичу – помер 20 вересня 2016 року унаслідок важкої хвороби, після повернення з зони проведення антитерористичної операції;

59) Кітновському Олексію Володимировичу – помер 13 вересня 2014 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3197 від 17 жовтня 2014 року) у госпіталі міста Миколаєва;

60) Климчуку Сергію Дмитровичу – загинув 16 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;

61) Климюку Ігорю Павловичу – загинув 10 січня 2017 року поблизу сіл Новозванівка та Троїцьке Попаснянського району Луганської області;

62) Колбуну Олександру Володимировичу – загинув 14 серпня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;

63) Колєснікову Дмитру Вадимовичу – загинув 22 лютого 2014 року поблизу селища Піски Донецької області;

64) Комаристому Андрію Валерійовичу – помер 04 вересня 2014 року в Харківському госпіталі в результаті вогнепального поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;

65) Корнелюку Богдану Олександровичу – загинув 11 січня 2017 року поблизу селища Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;

66) Корольку Миколі Петровичу – загинув 21 липня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;

67) Корцю Роману Миколайовичу – загинув 14 липня 2015 року поблизу міста Горськ Луганської області;

68) Котельчуку Михайлу Володимировичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;

69) Кравчуку Миколі Анатолійовичу – загинув 14 лютого 2018 року у місті Львові унаслідок нещасного випадку (травма і причина смерті, пов’язані з виконанням службових обов’язків, відповідно до протоколу військово-лікарської комісії Західного регіону № 81 від 07 березня 2018 року);

70) Крепцю Леоніду Петровичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

71) Крищуку Василю Юрійовичу – загинув 18 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;

72) Крохмалю Володимиру Антоновичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу селища Металіст Луганської області;

73) Кумецькому Віктору Володимировичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;

74) Куруці Сергію Івановичу – загинув 27 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

75) Кушніру Сергію Олександровичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;

76) Лавренчуку Юрію Васильовичу – загинув 28 серпня 2014 року поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області;

77) Ларіну Миколі Володимировичу – загинув 30 листопада 2014 року під час захисту Донецького аеропорту;

78) Ліщині Андрію Васильовичу – помер 20 червня 2016 року в госпіталі міста Покровськ Донецької області внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Авдіївка Донецької області;

79) Ліщуку Віталію Леонідовичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

80) Луцю Дмитру Сергійовичу – помер 07 квітня 2015 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 6 від 05 січня 2017 року);

81) Луцюку Роману Йосиповичу – помер 19 березня 2016 року у госпіталі США внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Щастя Луганської області;

82) Лучуку Роману Олександровичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

83) Максименку Олександру Олександровичу – загинув 09 вересня 2014 року біля села Нижньобараниківка Біловодського району Луганської області;

84) Максимчуку Станіславу Вікторовичу – загинув 27 липня 2014 року поблизу кургану Савур-Могила та села Степанівка Шахтарського району Донецької області;

85) Мандзику Віктору Сергійовичу – загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха Донецької області;

86) Марцинюку Валерію Костянтиновичу – загинув 21 листопада 2015 року поблизу села Селідове Донецької області;

87) Махновцю Віталію Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

88) Мельнику Володимиру Михайловичу – загинув 14 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;

89) Мельничуку Віктору Миколайовичу – помер у жовтні 2015 року внаслідок пневмонії в зоні проведення антитерористичної операції;

90) Мельничуку Олександру Степановичу – помер 16 червня 2016 року поблизу міста Щастя Новоайдарського району Луганської області;

91) Михайленку Віталію Ігоровичу – загинув 08 серпня 2014 року поблизу села Степанівка Шахтарського району Донецької області;

92) Михайлову Олегу Миколайовичу – загинув 21 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Луганської області;

93) Мокренку Сергію Вікторовичу – загинув 28 лютого 2017 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;

94) Мостиці Андрію В’ячеславовичу – загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

95) Наюку Роману Васильовичу – помер 28 квітні 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3217 від 22 червня 2016 року);

96) Ольховському Георгію Сергійовичу – загинув 23 серпня 2018 року поблизу села Старогнатівка Донецької області;

97) Омелянюку Андрію Васильовичу – загинув 22 серпня 2014 року поблизу селища Старобешеве Донецької області;

98) Оніщуку Юрію Віталійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

99) Остапенку Олегу Володимировичу – помер 22 жовтня 2015 року під час відпустки у селі Колодяжне Ковельського району, смерть не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби;

100) Павляшику Миколі Анатолійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

101) Пасевичу Івану Григоровичу – загинув 16 серпня 2014 року у селі Красне Сорокинського районуЛуганської області;

102) Пасичнюку Максиму Вікторовичу – загинув 04 листопада 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;

103) Пилипчуку Дмитру Миколайовичу – загинув 20 серпня 2019 року поблизу міста Курахове Мар’їнського району Донецької області, смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;

104) Плеску Миколі Васильовичу – помер 23 листопада 2017 року у місті Луцьку, унаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1136 від 24 квітня 2018 року);

105) Плоцидиму Олександру Олександровичу – загинув 27 січня 2015 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;

106) Повху Миколі Івановичу – загинув 26 липня 2014 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції;

107) Полінкевичу Леоніду Олександровичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

108) Поліщуку Володимиру Сергійовичу – загинув 07 серпня 2014 року поблизу міста Луганськ;

109) Помінкевичу Сергію Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

110) Попову Павлу Володимировичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

111) Посполітаку Андрію Васильовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

112) Потапчуку Станіславу Володимировичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;

113) Приймаку Сергію Васильовичу – загинув 21 серпня 2014 року поблизу села Старогнатівка Тельманівського району Донецької області;

114) Приходьку Володимиру Володимировичу – загинув 21 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

115) Прокопчуку Володимиру Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;

116) Процю Сергію Володимировичу – загинув 10 липня 2014 року поблизу селища Довжанське Луганської області;

117) Пугачу Ігорю Володимировичу – зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у березні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК;

118) Пушкаруку Володимиру Сергійовичу – загинув 23 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

119) Пушкаруку Олегу Вікторовичу – загинув 09 травня 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;

120) Редьковичу Павлу Миколайовичу – загинув 31 серпня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;

121) Саку Вадиму Андрійовичу – загинув 10 червня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;

122) Савчуку Григорію Пантелеймоновичу – помер 25 липня 2014 року у Харківському військовому госпіталі від поранення, отриманого в зоні проведення антитеростичної операції;

123) Свинчуку Олександру Юрійовичу – загинув 04 серпня 2014 року у бою за висоту Савур-Могила Шахтарського району Донецької області;

124) Свищу Сергію Сергійовичу – загинув 25 січня 2015 року поблизу села Санжарівка Бахмутського району Донецької області;

125) Сироті Сергію Миколайовичу – загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;

126) Скірі Ігорю Антоновичу – загинув 23 грудня 2015 року поблизу села Єлизаветівка Донецької області;

127) Склезю Сергію Анатолійовичу – загинув 24 листопада 2014 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;

128) Сливці Ігорю Володимировичу – загинув 12 грудня 2014 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;

129) Смирнову Олександру Сергійовичу – загинув 14 жовтня 2016 року поблизу села Сотенне Станично-Луганського району Луганської області;

130) Смірнову Сергію Геннадійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

131) Смолярчуку Василю Івановичу – загинув 19 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;

132) Снітку Андрію Володимировичу – загинув 20 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

133) Сотніку Івану Андрійовичу – загинув 02 травня 2015 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;

134) Сохацькому Андрію Володимировичу – загинув 30 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;

135) Спасьонову Василю Володимировичу – загинув 23 липня 2014 року у місті Лисичанськ Луганської області;

136) Степанову Дмитру Михайловичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;

137) Струку Іллі Миколайовичу – загинув 17 червня 2020 року поблизу міста Торецьк Донецької області;

138) Сусвалю Петру Остаповичу – помер 02 вересня 2014 року у Дніпропетровському госпіталі в результаті важких поранень, отриманих під час боїв поблизу кургану Савур-Могила;

139) Тарасюку Богдану Володимировичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

140) Тарасюку Олексію Васильовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

141) Тишику Юрію Анатолійовичу – загинув 03 жовтня 2019 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;

142) Трохимуку Юрію Васильовичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;

143) Упорову Ігорю Романовичу – загинув 28 червня 2014 року поблизу села Макарове Станично-Луганського району Луганської області;

144) Феоктистову Сергію Олександровичу – загинув 26 вересня 2015 року поблизу селища Новгородське Донецької області;

145) Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – загинув 14 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;

146) Хамраєву Рустаму Шонійозовичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;

147) Харитонюку Віталію Ігоровичу – загинув 09 лютого 2015 поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;

148) Хмелецькому Віктору Івановичу – загинув 28 липня 2014 року біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області;

149) Хоміку Юрію Миколайовичу – загинув 14 листопада 2019 року у Луганській області;

150) Хрупчику Івану Васильовичу – загинув 23 жовтня 2016 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;

151) Цепуху Сергію Михайловичу – загинув 09 серпня 2018 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;

152) Цигикалу Олексію Миколайовичу – загинув 16 квітня 2015 року в автомобільній аварії поблизу села Великий Житин Рівненської області;

153) Чабанчуку Денису Миколайовичу – загинув 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;

154) Чопку Віктору Олександровичу – загинув 25 березня 2016 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;

155) Чучаліну Юрію Андрійовичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;

156) Шепелюку Олексію Борисовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у липні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК та перепохований у місті Конотоп Сумської області;

157) Шиліку Анатолію Вікторовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу селища Кутейникове Донецької області;

158) Шишолику Василю Серафимовичу – загинув 15 лютого 2016 року поблизу села Бахмутське Бахмутського району Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;

159) Шкредю Сергію Олексійовичу – помер 22 березня 2015 року після тривалого лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні внаслідок поранення, яке отримав 29 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;

160) Шолусі Віктору Григоровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу села Горбатенко Старобешівського району Донецької області;

161) Шостаку Сергію Олександровичу – загинув 27 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;

162) Шульзі Максиму Костянтиновичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Луганської області;

163) Яворському Миколі Васильовичу – загинув 16 березня 2017 року поблизу села Крута Гора Слов’яносербського району Луганської області;

164) Якобчуку Володимиру Вікторовичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Щастя Луганської області;

165) Янчуку Валерію Леонтійовичу – помер 25 серпня 2014 року від поранень, отриманих під час обстрілу села Дзеркальне Амвросіївського району Донецької області;

166) Ярмолюку Олександру Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;

167) Ярмолюку Олексію Вікторовичу – помер 18 серпня 2015 року в Київському військовому госпіталі від поранень, отриманих поблизу селища Талаківка Донецької області;

168) Ясану Юрію Володимировичу – загинув 13 листопада 2015 року поблизу міста Курахове Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини.

Окрім того, за особисту мужність і героїзм, виявлені у боротьбі за незалежність, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли учасникам Революції Гідності:

1) Гриневичу Едуарду Михайловичу - загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);

2) Мойсею Василю Михайловичу – загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській міста Києва (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).

3) Байдовському Сергію Романовичу – 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);

4) Тарасюку Івану Миколайовичу – 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);

5) Хомяку Віктору Борисовичу – 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).


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Теги: «Почесний громадянин Волині», нагорода, сесія, Волиньрада, рішення, вибір редактора
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Коментарі 1
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Останній з "Революції гідності" дійсно "достойний" цього звання, адже нікому невідомо чи він взагалі був на цьому майдані, і повісився за місяць до всіх цих подій
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