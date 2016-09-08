Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області

Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли волинянам, які загинули у зоні АТО/ООС або ж померли через наслідки війни, а також двом загиблим учасникам Революції Гідності.Таке рішення прийняли 9 вересня під час сесії Волинської обласної ради.Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли:1)– загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;2)– загинув 29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області;3)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;4)– загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;5)– загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;6)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;7)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;8)– помер 02 лютого 2019 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1200 від 08 травня 2019 року);9)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;10)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;11)– загинув 18 червня 2014 року поблизу селища Металіст Слов’яносербського району Луганської області;12)– загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;13)– помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар'їнка Донецької області;14)– загинув 12 червня 2018 року поблизу селища Новгородське Донецької області;15)– загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;16)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;17), Герою України – загинув 28 червня 2018 року поблизу селища Південне Донецької області;18)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;19)– помер 17 серпня 2014 року у шпиталі міста Дніпра від тяжкого поранення у голову, отриманого у зоні АТО;20)– загинув 03 травня 2015 року поблизу села Богуславcьке Попаснянського району Луганської області;21)– загинув 01 лютого 2015 року поблизу села Троїцьке Попаснянського району Луганської області;22)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;23)– загинув 20 березня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;24)– загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;25)– загинув 19 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;26)– загинув 01 липня 2014 року поблизу села Оленівка Луганської області;27)– помер 30 червня 2017 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 345 від 18 липня 2017 року);28)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;29)– загинув 31 серпня 2014 року в селі Василівка Амвросіївського району Донецької області;30)– загинув 14 серпня 2014 року поблизу селі Георгіївка Луганського району;31)– загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;32)– загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;33)– загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;34)– загинув 09 лютого 2015 року поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;35)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;36)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;37)– загинув 08 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;38)– помер 07 жовтня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 859 від 18 листопада 2016 року);39)– загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;40)– загинув 23 липня 2015 року поблизу села Болотене Станично-Луганського району Луганської області;41)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;42)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;43)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;44)– помер 04 вересня 2018 року під час несення служби в районі міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;45)– помер 15 квітня 2018 року під час несення служби в зоні проведення операції об’єднаних сил;46)– загинув 10 лютого 2015 року поблизу міста Краматорськ Донецької області;47)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;48)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;49)– загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;50)– загинув 03 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;51)– загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;52)– загинув 07 серпня 2014 року поблизу села Саурівка Шахтарського району Донецької області;53)– помер 31 липня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 2546 від 26 вересня 2017 року);54)у – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;55)– помер 25 липня 2014 року від осколкових поранень у центральній районній лікарні села Куйбишево Ростовської області;56)у – загинув 03 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області;57)– зник безвісти 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве, особу загиблого встановлено за результатами ДНК–експертизи та перепоховано 12 березня 2016 року;58)– помер 20 вересня 2016 року унаслідок важкої хвороби, після повернення з зони проведення антитерористичної операції;59)– помер 13 вересня 2014 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3197 від 17 жовтня 2014 року) у госпіталі міста Миколаєва;60)– загинув 16 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;61)– загинув 10 січня 2017 року поблизу сіл Новозванівка та Троїцьке Попаснянського району Луганської області;62)– загинув 14 серпня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;63)– загинув 22 лютого 2014 року поблизу селища Піски Донецької області;64)– помер 04 вересня 2014 року в Харківському госпіталі в результаті вогнепального поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;65)– загинув 11 січня 2017 року поблизу селища Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;66)– загинув 21 липня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;67)– загинув 14 липня 2015 року поблизу міста Горськ Луганської області;68)– загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;69)– загинув 14 лютого 2018 року у місті Львові унаслідок нещасного випадку (травма і причина смерті, пов’язані з виконанням службових обов’язків, відповідно до протоколу військово-лікарської комісії Західного регіону № 81 від 07 березня 2018 року);70)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;71)– загинув 18 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;72)– загинув 17 червня 2014 року поблизу селища Металіст Луганської області;73)– загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;74)– загинув 27 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;75)– загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;76)– загинув 28 серпня 2014 року поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області;77)– загинув 30 листопада 2014 року під час захисту Донецького аеропорту;78)– помер 20 червня 2016 року в госпіталі міста Покровськ Донецької області внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Авдіївка Донецької області;79)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;80)– помер 07 квітня 2015 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 6 від 05 січня 2017 року);81)– помер 19 березня 2016 року у госпіталі США внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Щастя Луганської області;82)– загинув 26 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;83)– загинув 09 вересня 2014 року біля села Нижньобараниківка Біловодського району Луганської області;84)– загинув 27 липня 2014 року поблизу кургану Савур-Могила та села Степанівка Шахтарського району Донецької області;85)– загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха Донецької області;86)– загинув 21 листопада 2015 року поблизу села Селідове Донецької області;87)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;88)– загинув 14 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;89)– помер у жовтні 2015 року внаслідок пневмонії в зоні проведення антитерористичної операції;90)– помер 16 червня 2016 року поблизу міста Щастя Новоайдарського району Луганської області;91)– загинув 08 серпня 2014 року поблизу села Степанівка Шахтарського району Донецької області;92)– загинув 21 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Луганської області;93)– загинув 28 лютого 2017 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;94)– загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;95)– помер 28 квітні 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3217 від 22 червня 2016 року);96)– загинув 23 серпня 2018 року поблизу села Старогнатівка Донецької області;97)– загинув 22 серпня 2014 року поблизу селища Старобешеве Донецької області;98)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;99)– помер 22 жовтня 2015 року під час відпустки у селі Колодяжне Ковельського району, смерть не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби;100)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;101)– загинув 16 серпня 2014 року у селі Красне Сорокинського районуЛуганської області;102)– загинув 04 листопада 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;103)– загинув 20 серпня 2019 року поблизу міста Курахове Мар’їнського району Донецької області, смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;104)– помер 23 листопада 2017 року у місті Луцьку, унаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1136 від 24 квітня 2018 року);105)– загинув 27 січня 2015 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;106)– загинув 26 липня 2014 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції;107)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;108)– загинув 07 серпня 2014 року поблизу міста Луганськ;109)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;110)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;111)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;112)– загинув 26 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;113)– загинув 21 серпня 2014 року поблизу села Старогнатівка Тельманівського району Донецької області;114)– загинув 21 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;115)– загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;116)– загинув 10 липня 2014 року поблизу селища Довжанське Луганської області;117)– зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у березні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК;118)– загинув 23 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;119)– загинув 09 травня 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;120)– загинув 31 серпня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;121)– загинув 10 червня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;122)– помер 25 липня 2014 року у Харківському військовому госпіталі від поранення, отриманого в зоні проведення антитеростичної операції;123)– загинув 04 серпня 2014 року у бою за висоту Савур-Могила Шахтарського району Донецької області;124)– загинув 25 січня 2015 року поблизу села Санжарівка Бахмутського району Донецької області;125)– загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;126)– загинув 23 грудня 2015 року поблизу села Єлизаветівка Донецької області;127)– загинув 24 листопада 2014 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;128)– загинув 12 грудня 2014 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;129)– загинув 14 жовтня 2016 року поблизу села Сотенне Станично-Луганського району Луганської області;130)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;131)– загинув 19 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;132)– загинув 20 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;133)– загинув 02 травня 2015 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;134)– загинув 30 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;135)– загинув 23 липня 2014 року у місті Лисичанськ Луганської області;136)– загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;137)– загинув 17 червня 2020 року поблизу міста Торецьк Донецької області;138)– помер 02 вересня 2014 року у Дніпропетровському госпіталі в результаті важких поранень, отриманих під час боїв поблизу кургану Савур-Могила;139)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;140)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;141)– загинув 03 жовтня 2019 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;142)– загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;143)– загинув 28 червня 2014 року поблизу села Макарове Станично-Луганського району Луганської області;144)– загинув 26 вересня 2015 року поблизу селища Новгородське Донецької області;145)– загинув 14 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;146)– загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;147)– загинув 09 лютого 2015 поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;148)– загинув 28 липня 2014 року біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області;149)– загинув 14 листопада 2019 року у Луганській області;150)– загинув 23 жовтня 2016 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;151)– загинув 09 серпня 2018 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;152)– загинув 16 квітня 2015 року в автомобільній аварії поблизу села Великий Житин Рівненської області;153)– загинув 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;154)– загинув 25 березня 2016 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;155)– загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;156)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у липні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК та перепохований у місті Конотоп Сумської області;157)– загинув 25 серпня 2014 року поблизу селища Кутейникове Донецької області;158)– загинув 15 лютого 2016 року поблизу села Бахмутське Бахмутського району Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;159)– помер 22 березня 2015 року після тривалого лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні внаслідок поранення, яке отримав 29 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;160)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу села Горбатенко Старобешівського району Донецької області;161)– загинув 27 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;162)– загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Луганської області;163)– загинув 16 березня 2017 року поблизу села Крута Гора Слов’яносербського району Луганської області;164)– загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Щастя Луганської області;165)– помер 25 серпня 2014 року від поранень, отриманих під час обстрілу села Дзеркальне Амвросіївського району Донецької області;166)– загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;167)– помер 18 серпня 2015 року в Київському військовому госпіталі від поранень, отриманих поблизу селища Талаківка Донецької області;168)– загинув 13 листопада 2015 року поблизу міста Курахове Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини.Окрім того, за особисту мужність і героїзм, виявлені у боротьбі за незалежність, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли учасникам Революції Гідності:1)- загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);2)– загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській міста Києва (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).3)– 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);4)– 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);5)– 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).