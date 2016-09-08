Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Сьогодні, 11:02
Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли волинянам, які загинули у зоні АТО/ООС або ж померли через наслідки війни, а також двом загиблим учасникам Революції Гідності.
Таке рішення прийняли 9 вересня під час сесії Волинської обласної ради.
Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли:
1) Абрамчуку Олександру Петровичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;
2) Артеменку Анатолію В’ячеславовичу – загинув 29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області;
3) Артемуку Олександру Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
4) Атаманчуку Андрію Вікторовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
5) Білітюку Василю Васильовичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;
6) Бірюкову Роману Ростиславовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
7) Бондаруку Миколі Петровичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
8) Бондаруку Назару Валерійовичу – помер 02 лютого 2019 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1200 від 08 травня 2019 року);
9) Брику Дмитру Юрійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
10) Бугайчуку Сергію Анатолійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
11) Ващені Івану Петровичу – загинув 18 червня 2014 року поблизу селища Металіст Слов’яносербського району Луганської області;
12) Вишневському Олегу Анатолійовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
13) Вишневському Олегу Миколайовичу – помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар'їнка Донецької області;
14) Вільчинському Миколі Григоровичу – загинув 12 червня 2018 року поблизу селища Новгородське Донецької області;
15) Войтовичу Андрію Володимировичу – загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;
16) Войчуку Олександру Анатолійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
17) Волосу Андрію Олександровичу, Герою України – загинув 28 червня 2018 року поблизу селища Південне Донецької області;
18) Гані Івану Івановичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
19) Герасимику Дмитру Миколайовичу – помер 17 серпня 2014 року у шпиталі міста Дніпра від тяжкого поранення у голову, отриманого у зоні АТО;
20) Гілю Юрію Сергійовичу – загинув 03 травня 2015 року поблизу села Богуславcьке Попаснянського району Луганської області;
21) Головіну Дмитру Володимировичу – загинув 01 лютого 2015 року поблизу села Троїцьке Попаснянського району Луганської області;
22) Голяновському Руслану Вікторовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
23) Гончаруку Дмитру Дмитровичу – загинув 20 березня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;
24) Грибкову Сергію Миколайовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
25) Гринчишину Максиму Ігоровичу – загинув 19 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
26) Гринюку Володимиру Володимировичу – загинув 01 липня 2014 року поблизу села Оленівка Луганської області;
27) Грицюку Віталію Миколайовичу – помер 30 червня 2017 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 345 від 18 липня 2017 року);
28) Грицюку Михайлу Михайловичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
29) Гулюку Сергію Миколайовичу – загинув 31 серпня 2014 року в селі Василівка Амвросіївського району Донецької області;
30) Давидюку Олександру Олександровичу – загинув 14 серпня 2014 року поблизу селі Георгіївка Луганського району;
31) Данилевичу Роману Миколайовичу – загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
32) Дармофалу Сергію Миколайовичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
33) Демчуку Вадиму Володимировичу – загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;
34) Демчуку Василю Гервасійовичу – загинув 09 лютого 2015 року поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;
35) Дем’янику Сергію Валерійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
36) Деркачу Олександру Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
37) Єлістратову Андрію Юрійовичу – загинув 08 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;
38) Жовтобруху Олегу Леонідовичу – помер 07 жовтня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 859 від 18 листопада 2016 року);
39) Задорожньому Андрію Володимировичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
40) Зайцю Андрію Михайловичу – загинув 23 липня 2015 року поблизу села Болотене Станично-Луганського району Луганської області;
41) Зарадюку Володимиру Володимировичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
42) Зелінському Василю Аркадійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
43) Засєкіну Вадиму Олександровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
44) Зубрицькому (Нагорному) Сергію Антоновичу – помер 04 вересня 2018 року під час несення служби в районі міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;
45) Іллюху Анатолію Панасовичу – помер 15 квітня 2018 року під час несення служби в зоні проведення операції об’єднаних сил;
46) Ілляшуку Михайлу Миколайовичу – загинув 10 лютого 2015 року поблизу міста Краматорськ Донецької області;
47) Іонову Вячеславу Анатолійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
48) Йовзику Дмитру Васильовичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
49) Калушу Руслану Петровичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
50) Камінському Марісу Айдиновичу – загинув 03 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
51) Кантору Ігорю Володимировичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;
52) Карабану Артему Олександровичу – загинув 07 серпня 2014 року поблизу села Саурівка Шахтарського району Донецької області;
53) Карпачову Богдану Івановичу – помер 31 липня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 2546 від 26 вересня 2017 року);
54) Карпюку Андрію Миколайовичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
55) Киричуку Сергію Володимировичу – помер 25 липня 2014 року від осколкових поранень у центральній районній лікарні села Куйбишево Ростовської області;
56) Кияну Володимиру Петровичу – загинув 03 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області;
57) Кінаху Олександру Васильовичу – зник безвісти 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве, особу загиблого встановлено за результатами ДНК–експертизи та перепоховано 12 березня 2016 року;
58) Кірєєву Ігорю Фарраховичу – помер 20 вересня 2016 року унаслідок важкої хвороби, після повернення з зони проведення антитерористичної операції;
59) Кітновському Олексію Володимировичу – помер 13 вересня 2014 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3197 від 17 жовтня 2014 року) у госпіталі міста Миколаєва;
60) Климчуку Сергію Дмитровичу – загинув 16 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;
61) Климюку Ігорю Павловичу – загинув 10 січня 2017 року поблизу сіл Новозванівка та Троїцьке Попаснянського району Луганської області;
62) Колбуну Олександру Володимировичу – загинув 14 серпня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;
63) Колєснікову Дмитру Вадимовичу – загинув 22 лютого 2014 року поблизу селища Піски Донецької області;
64) Комаристому Андрію Валерійовичу – помер 04 вересня 2014 року в Харківському госпіталі в результаті вогнепального поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;
65) Корнелюку Богдану Олександровичу – загинув 11 січня 2017 року поблизу селища Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;
66) Корольку Миколі Петровичу – загинув 21 липня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;
67) Корцю Роману Миколайовичу – загинув 14 липня 2015 року поблизу міста Горськ Луганської області;
68) Котельчуку Михайлу Володимировичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
69) Кравчуку Миколі Анатолійовичу – загинув 14 лютого 2018 року у місті Львові унаслідок нещасного випадку (травма і причина смерті, пов’язані з виконанням службових обов’язків, відповідно до протоколу військово-лікарської комісії Західного регіону № 81 від 07 березня 2018 року);
70) Крепцю Леоніду Петровичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
71) Крищуку Василю Юрійовичу – загинув 18 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;
72) Крохмалю Володимиру Антоновичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу селища Металіст Луганської області;
73) Кумецькому Віктору Володимировичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
74) Куруці Сергію Івановичу – загинув 27 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
75) Кушніру Сергію Олександровичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
76) Лавренчуку Юрію Васильовичу – загинув 28 серпня 2014 року поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області;
77) Ларіну Миколі Володимировичу – загинув 30 листопада 2014 року під час захисту Донецького аеропорту;
78) Ліщині Андрію Васильовичу – помер 20 червня 2016 року в госпіталі міста Покровськ Донецької області внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Авдіївка Донецької області;
79) Ліщуку Віталію Леонідовичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
80) Луцю Дмитру Сергійовичу – помер 07 квітня 2015 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 6 від 05 січня 2017 року);
81) Луцюку Роману Йосиповичу – помер 19 березня 2016 року у госпіталі США внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Щастя Луганської області;
82) Лучуку Роману Олександровичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
83) Максименку Олександру Олександровичу – загинув 09 вересня 2014 року біля села Нижньобараниківка Біловодського району Луганської області;
84) Максимчуку Станіславу Вікторовичу – загинув 27 липня 2014 року поблизу кургану Савур-Могила та села Степанівка Шахтарського району Донецької області;
85) Мандзику Віктору Сергійовичу – загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха Донецької області;
86) Марцинюку Валерію Костянтиновичу – загинув 21 листопада 2015 року поблизу села Селідове Донецької області;
87) Махновцю Віталію Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
88) Мельнику Володимиру Михайловичу – загинув 14 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
89) Мельничуку Віктору Миколайовичу – помер у жовтні 2015 року внаслідок пневмонії в зоні проведення антитерористичної операції;
90) Мельничуку Олександру Степановичу – помер 16 червня 2016 року поблизу міста Щастя Новоайдарського району Луганської області;
91) Михайленку Віталію Ігоровичу – загинув 08 серпня 2014 року поблизу села Степанівка Шахтарського району Донецької області;
92) Михайлову Олегу Миколайовичу – загинув 21 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Луганської області;
93) Мокренку Сергію Вікторовичу – загинув 28 лютого 2017 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;
94) Мостиці Андрію В’ячеславовичу – загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
95) Наюку Роману Васильовичу – помер 28 квітні 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3217 від 22 червня 2016 року);
96) Ольховському Георгію Сергійовичу – загинув 23 серпня 2018 року поблизу села Старогнатівка Донецької області;
97) Омелянюку Андрію Васильовичу – загинув 22 серпня 2014 року поблизу селища Старобешеве Донецької області;
98) Оніщуку Юрію Віталійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
99) Остапенку Олегу Володимировичу – помер 22 жовтня 2015 року під час відпустки у селі Колодяжне Ковельського району, смерть не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби;
100) Павляшику Миколі Анатолійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
101) Пасевичу Івану Григоровичу – загинув 16 серпня 2014 року у селі Красне Сорокинського районуЛуганської області;
102) Пасичнюку Максиму Вікторовичу – загинув 04 листопада 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;
103) Пилипчуку Дмитру Миколайовичу – загинув 20 серпня 2019 року поблизу міста Курахове Мар’їнського району Донецької області, смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;
104) Плеску Миколі Васильовичу – помер 23 листопада 2017 року у місті Луцьку, унаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1136 від 24 квітня 2018 року);
105) Плоцидиму Олександру Олександровичу – загинув 27 січня 2015 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;
106) Повху Миколі Івановичу – загинув 26 липня 2014 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції;
107) Полінкевичу Леоніду Олександровичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
108) Поліщуку Володимиру Сергійовичу – загинув 07 серпня 2014 року поблизу міста Луганськ;
109) Помінкевичу Сергію Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
110) Попову Павлу Володимировичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
111) Посполітаку Андрію Васильовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
112) Потапчуку Станіславу Володимировичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;
113) Приймаку Сергію Васильовичу – загинув 21 серпня 2014 року поблизу села Старогнатівка Тельманівського району Донецької області;
114) Приходьку Володимиру Володимировичу – загинув 21 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
115) Прокопчуку Володимиру Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
116) Процю Сергію Володимировичу – загинув 10 липня 2014 року поблизу селища Довжанське Луганської області;
117) Пугачу Ігорю Володимировичу – зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у березні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК;
118) Пушкаруку Володимиру Сергійовичу – загинув 23 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
119) Пушкаруку Олегу Вікторовичу – загинув 09 травня 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;
120) Редьковичу Павлу Миколайовичу – загинув 31 серпня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;
121) Саку Вадиму Андрійовичу – загинув 10 червня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;
122) Савчуку Григорію Пантелеймоновичу – помер 25 липня 2014 року у Харківському військовому госпіталі від поранення, отриманого в зоні проведення антитеростичної операції;
123) Свинчуку Олександру Юрійовичу – загинув 04 серпня 2014 року у бою за висоту Савур-Могила Шахтарського району Донецької області;
124) Свищу Сергію Сергійовичу – загинув 25 січня 2015 року поблизу села Санжарівка Бахмутського району Донецької області;
125) Сироті Сергію Миколайовичу – загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;
126) Скірі Ігорю Антоновичу – загинув 23 грудня 2015 року поблизу села Єлизаветівка Донецької області;
127) Склезю Сергію Анатолійовичу – загинув 24 листопада 2014 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
128) Сливці Ігорю Володимировичу – загинув 12 грудня 2014 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;
129) Смирнову Олександру Сергійовичу – загинув 14 жовтня 2016 року поблизу села Сотенне Станично-Луганського району Луганської області;
130) Смірнову Сергію Геннадійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
131) Смолярчуку Василю Івановичу – загинув 19 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;
132) Снітку Андрію Володимировичу – загинув 20 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
133) Сотніку Івану Андрійовичу – загинув 02 травня 2015 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;
134) Сохацькому Андрію Володимировичу – загинув 30 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
135) Спасьонову Василю Володимировичу – загинув 23 липня 2014 року у місті Лисичанськ Луганської області;
136) Степанову Дмитру Михайловичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
137) Струку Іллі Миколайовичу – загинув 17 червня 2020 року поблизу міста Торецьк Донецької області;
138) Сусвалю Петру Остаповичу – помер 02 вересня 2014 року у Дніпропетровському госпіталі в результаті важких поранень, отриманих під час боїв поблизу кургану Савур-Могила;
139) Тарасюку Богдану Володимировичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
140) Тарасюку Олексію Васильовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
141) Тишику Юрію Анатолійовичу – загинув 03 жовтня 2019 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;
142) Трохимуку Юрію Васильовичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;
143) Упорову Ігорю Романовичу – загинув 28 червня 2014 року поблизу села Макарове Станично-Луганського району Луганської області;
144) Феоктистову Сергію Олександровичу – загинув 26 вересня 2015 року поблизу селища Новгородське Донецької області;
145) Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – загинув 14 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;
146) Хамраєву Рустаму Шонійозовичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;
147) Харитонюку Віталію Ігоровичу – загинув 09 лютого 2015 поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;
148) Хмелецькому Віктору Івановичу – загинув 28 липня 2014 року біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області;
149) Хоміку Юрію Миколайовичу – загинув 14 листопада 2019 року у Луганській області;
150) Хрупчику Івану Васильовичу – загинув 23 жовтня 2016 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;
151) Цепуху Сергію Михайловичу – загинув 09 серпня 2018 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;
152) Цигикалу Олексію Миколайовичу – загинув 16 квітня 2015 року в автомобільній аварії поблизу села Великий Житин Рівненської області;
153) Чабанчуку Денису Миколайовичу – загинув 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
154) Чопку Віктору Олександровичу – загинув 25 березня 2016 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;
155) Чучаліну Юрію Андрійовичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
156) Шепелюку Олексію Борисовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у липні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК та перепохований у місті Конотоп Сумської області;
157) Шиліку Анатолію Вікторовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу селища Кутейникове Донецької області;
158) Шишолику Василю Серафимовичу – загинув 15 лютого 2016 року поблизу села Бахмутське Бахмутського району Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;
159) Шкредю Сергію Олексійовичу – помер 22 березня 2015 року після тривалого лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні внаслідок поранення, яке отримав 29 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
160) Шолусі Віктору Григоровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу села Горбатенко Старобешівського району Донецької області;
161) Шостаку Сергію Олександровичу – загинув 27 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;
162) Шульзі Максиму Костянтиновичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Луганської області;
163) Яворському Миколі Васильовичу – загинув 16 березня 2017 року поблизу села Крута Гора Слов’яносербського району Луганської області;
164) Якобчуку Володимиру Вікторовичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Щастя Луганської області;
165) Янчуку Валерію Леонтійовичу – помер 25 серпня 2014 року від поранень, отриманих під час обстрілу села Дзеркальне Амвросіївського району Донецької області;
166) Ярмолюку Олександру Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
167) Ярмолюку Олексію Вікторовичу – помер 18 серпня 2015 року в Київському військовому госпіталі від поранень, отриманих поблизу селища Талаківка Донецької області;
168) Ясану Юрію Володимировичу – загинув 13 листопада 2015 року поблизу міста Курахове Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини.
Окрім того, за особисту мужність і героїзм, виявлені у боротьбі за незалежність, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли учасникам Революції Гідності:
1) Гриневичу Едуарду Михайловичу - загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
2) Мойсею Василю Михайловичу – загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській міста Києва (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).
3) Байдовському Сергію Романовичу – 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
4) Тарасюку Івану Миколайовичу – 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
5) Хомяку Віктору Борисовичу – 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).
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Таке рішення прийняли 9 вересня під час сесії Волинської обласної ради.
Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли:
1) Абрамчуку Олександру Петровичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;
2) Артеменку Анатолію В’ячеславовичу – загинув 29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області;
3) Артемуку Олександру Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
4) Атаманчуку Андрію Вікторовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
5) Білітюку Василю Васильовичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;
6) Бірюкову Роману Ростиславовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
7) Бондаруку Миколі Петровичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
8) Бондаруку Назару Валерійовичу – помер 02 лютого 2019 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1200 від 08 травня 2019 року);
9) Брику Дмитру Юрійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
10) Бугайчуку Сергію Анатолійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
11) Ващені Івану Петровичу – загинув 18 червня 2014 року поблизу селища Металіст Слов’яносербського району Луганської області;
12) Вишневському Олегу Анатолійовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
13) Вишневському Олегу Миколайовичу – помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар'їнка Донецької області;
14) Вільчинському Миколі Григоровичу – загинув 12 червня 2018 року поблизу селища Новгородське Донецької області;
15) Войтовичу Андрію Володимировичу – загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;
16) Войчуку Олександру Анатолійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
17) Волосу Андрію Олександровичу, Герою України – загинув 28 червня 2018 року поблизу селища Південне Донецької області;
18) Гані Івану Івановичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
19) Герасимику Дмитру Миколайовичу – помер 17 серпня 2014 року у шпиталі міста Дніпра від тяжкого поранення у голову, отриманого у зоні АТО;
20) Гілю Юрію Сергійовичу – загинув 03 травня 2015 року поблизу села Богуславcьке Попаснянського району Луганської області;
21) Головіну Дмитру Володимировичу – загинув 01 лютого 2015 року поблизу села Троїцьке Попаснянського району Луганської області;
22) Голяновському Руслану Вікторовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
23) Гончаруку Дмитру Дмитровичу – загинув 20 березня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;
24) Грибкову Сергію Миколайовичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
25) Гринчишину Максиму Ігоровичу – загинув 19 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
26) Гринюку Володимиру Володимировичу – загинув 01 липня 2014 року поблизу села Оленівка Луганської області;
27) Грицюку Віталію Миколайовичу – помер 30 червня 2017 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 345 від 18 липня 2017 року);
28) Грицюку Михайлу Михайловичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
29) Гулюку Сергію Миколайовичу – загинув 31 серпня 2014 року в селі Василівка Амвросіївського району Донецької області;
30) Давидюку Олександру Олександровичу – загинув 14 серпня 2014 року поблизу селі Георгіївка Луганського району;
31) Данилевичу Роману Миколайовичу – загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
32) Дармофалу Сергію Миколайовичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
33) Демчуку Вадиму Володимировичу – загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;
34) Демчуку Василю Гервасійовичу – загинув 09 лютого 2015 року поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;
35) Дем’янику Сергію Валерійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
36) Деркачу Олександру Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
37) Єлістратову Андрію Юрійовичу – загинув 08 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;
38) Жовтобруху Олегу Леонідовичу – помер 07 жовтня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 859 від 18 листопада 2016 року);
39) Задорожньому Андрію Володимировичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
40) Зайцю Андрію Михайловичу – загинув 23 липня 2015 року поблизу села Болотене Станично-Луганського району Луганської області;
41) Зарадюку Володимиру Володимировичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
42) Зелінському Василю Аркадійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
43) Засєкіну Вадиму Олександровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
44) Зубрицькому (Нагорному) Сергію Антоновичу – помер 04 вересня 2018 року під час несення служби в районі міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;
45) Іллюху Анатолію Панасовичу – помер 15 квітня 2018 року під час несення служби в зоні проведення операції об’єднаних сил;
46) Ілляшуку Михайлу Миколайовичу – загинув 10 лютого 2015 року поблизу міста Краматорськ Донецької області;
47) Іонову Вячеславу Анатолійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
48) Йовзику Дмитру Васильовичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
49) Калушу Руслану Петровичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
50) Камінському Марісу Айдиновичу – загинув 03 лютого 2017 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
51) Кантору Ігорю Володимировичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;
52) Карабану Артему Олександровичу – загинув 07 серпня 2014 року поблизу села Саурівка Шахтарського району Донецької області;
53) Карпачову Богдану Івановичу – помер 31 липня 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 2546 від 26 вересня 2017 року);
54) Карпюку Андрію Миколайовичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
55) Киричуку Сергію Володимировичу – помер 25 липня 2014 року від осколкових поранень у центральній районній лікарні села Куйбишево Ростовської області;
56) Кияну Володимиру Петровичу – загинув 03 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області;
57) Кінаху Олександру Васильовичу – зник безвісти 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве, особу загиблого встановлено за результатами ДНК–експертизи та перепоховано 12 березня 2016 року;
58) Кірєєву Ігорю Фарраховичу – помер 20 вересня 2016 року унаслідок важкої хвороби, після повернення з зони проведення антитерористичної операції;
59) Кітновському Олексію Володимировичу – помер 13 вересня 2014 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3197 від 17 жовтня 2014 року) у госпіталі міста Миколаєва;
60) Климчуку Сергію Дмитровичу – загинув 16 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;
61) Климюку Ігорю Павловичу – загинув 10 січня 2017 року поблизу сіл Новозванівка та Троїцьке Попаснянського району Луганської області;
62) Колбуну Олександру Володимировичу – загинув 14 серпня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області, смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби;
63) Колєснікову Дмитру Вадимовичу – загинув 22 лютого 2014 року поблизу селища Піски Донецької області;
64) Комаристому Андрію Валерійовичу – помер 04 вересня 2014 року в Харківському госпіталі в результаті вогнепального поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;
65) Корнелюку Богдану Олександровичу – загинув 11 січня 2017 року поблизу селища Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;
66) Корольку Миколі Петровичу – загинув 21 липня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;
67) Корцю Роману Миколайовичу – загинув 14 липня 2015 року поблизу міста Горськ Луганської області;
68) Котельчуку Михайлу Володимировичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
69) Кравчуку Миколі Анатолійовичу – загинув 14 лютого 2018 року у місті Львові унаслідок нещасного випадку (травма і причина смерті, пов’язані з виконанням службових обов’язків, відповідно до протоколу військово-лікарської комісії Західного регіону № 81 від 07 березня 2018 року);
70) Крепцю Леоніду Петровичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
71) Крищуку Василю Юрійовичу – загинув 18 серпня 2018 року поблизу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області;
72) Крохмалю Володимиру Антоновичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу селища Металіст Луганської області;
73) Кумецькому Віктору Володимировичу – загинув 05 вересня 2014 року поблизу села Цвітні Піски Слов’яносербського району Луганської області;
74) Куруці Сергію Івановичу – загинув 27 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
75) Кушніру Сергію Олександровичу – загинув 01 серпня 2014 року поблизу села Мар’янівка Старобешівського району Донецької області;
76) Лавренчуку Юрію Васильовичу – загинув 28 серпня 2014 року поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області;
77) Ларіну Миколі Володимировичу – загинув 30 листопада 2014 року під час захисту Донецького аеропорту;
78) Ліщині Андрію Васильовичу – помер 20 червня 2016 року в госпіталі міста Покровськ Донецької області внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Авдіївка Донецької області;
79) Ліщуку Віталію Леонідовичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
80) Луцю Дмитру Сергійовичу – помер 07 квітня 2015 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол військово-лікарської комісії Західного регіону № 6 від 05 січня 2017 року);
81) Луцюку Роману Йосиповичу – помер 19 березня 2016 року у госпіталі США внаслідок поранень, отриманих поблизу міста Щастя Луганської області;
82) Лучуку Роману Олександровичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
83) Максименку Олександру Олександровичу – загинув 09 вересня 2014 року біля села Нижньобараниківка Біловодського району Луганської області;
84) Максимчуку Станіславу Вікторовичу – загинув 27 липня 2014 року поблизу кургану Савур-Могила та села Степанівка Шахтарського району Донецької області;
85) Мандзику Віктору Сергійовичу – загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха Донецької області;
86) Марцинюку Валерію Костянтиновичу – загинув 21 листопада 2015 року поблизу села Селідове Донецької області;
87) Махновцю Віталію Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
88) Мельнику Володимиру Михайловичу – загинув 14 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
89) Мельничуку Віктору Миколайовичу – помер у жовтні 2015 року внаслідок пневмонії в зоні проведення антитерористичної операції;
90) Мельничуку Олександру Степановичу – помер 16 червня 2016 року поблизу міста Щастя Новоайдарського району Луганської області;
91) Михайленку Віталію Ігоровичу – загинув 08 серпня 2014 року поблизу села Степанівка Шахтарського району Донецької області;
92) Михайлову Олегу Миколайовичу – загинув 21 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Луганської області;
93) Мокренку Сергію Вікторовичу – загинув 28 лютого 2017 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;
94) Мостиці Андрію В’ячеславовичу – загинув 24 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
95) Наюку Роману Васильовичу – помер 28 квітні 2016 року унаслідок захворювання, пов’язаного з захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 3217 від 22 червня 2016 року);
96) Ольховському Георгію Сергійовичу – загинув 23 серпня 2018 року поблизу села Старогнатівка Донецької області;
97) Омелянюку Андрію Васильовичу – загинув 22 серпня 2014 року поблизу селища Старобешеве Донецької області;
98) Оніщуку Юрію Віталійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
99) Остапенку Олегу Володимировичу – помер 22 жовтня 2015 року під час відпустки у селі Колодяжне Ковельського району, смерть не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби;
100) Павляшику Миколі Анатолійовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
101) Пасевичу Івану Григоровичу – загинув 16 серпня 2014 року у селі Красне Сорокинського районуЛуганської області;
102) Пасичнюку Максиму Вікторовичу – загинув 04 листопада 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;
103) Пилипчуку Дмитру Миколайовичу – загинув 20 серпня 2019 року поблизу міста Курахове Мар’їнського району Донецької області, смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;
104) Плеску Миколі Васильовичу – помер 23 листопада 2017 року у місті Луцьку, унаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини (протокол Центральної військово-лікарської комісії № 1136 від 24 квітня 2018 року);
105) Плоцидиму Олександру Олександровичу – загинув 27 січня 2015 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;
106) Повху Миколі Івановичу – загинув 26 липня 2014 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції;
107) Полінкевичу Леоніду Олександровичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
108) Поліщуку Володимиру Сергійовичу – загинув 07 серпня 2014 року поблизу міста Луганськ;
109) Помінкевичу Сергію Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
110) Попову Павлу Володимировичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
111) Посполітаку Андрію Васильовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
112) Потапчуку Станіславу Володимировичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу села Хрящувате Сорокинського району Луганської області;
113) Приймаку Сергію Васильовичу – загинув 21 серпня 2014 року поблизу села Старогнатівка Тельманівського району Донецької області;
114) Приходьку Володимиру Володимировичу – загинув 21 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
115) Прокопчуку Володимиру Івановичу – загинув 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області;
116) Процю Сергію Володимировичу – загинув 10 липня 2014 року поблизу селища Довжанське Луганської області;
117) Пугачу Ігорю Володимировичу – зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у березні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК;
118) Пушкаруку Володимиру Сергійовичу – загинув 23 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
119) Пушкаруку Олегу Вікторовичу – загинув 09 травня 2018 року поблизу міста Золоте Попаснянського району Луганської області;
120) Редьковичу Павлу Миколайовичу – загинув 31 серпня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;
121) Саку Вадиму Андрійовичу – загинув 10 червня 2015 року поблизу селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області;
122) Савчуку Григорію Пантелеймоновичу – помер 25 липня 2014 року у Харківському військовому госпіталі від поранення, отриманого в зоні проведення антитеростичної операції;
123) Свинчуку Олександру Юрійовичу – загинув 04 серпня 2014 року у бою за висоту Савур-Могила Шахтарського району Донецької області;
124) Свищу Сергію Сергійовичу – загинув 25 січня 2015 року поблизу села Санжарівка Бахмутського району Донецької області;
125) Сироті Сергію Миколайовичу – загинув 09 грудня 2019 року поблизу міста Попасна Луганської області;
126) Скірі Ігорю Антоновичу – загинув 23 грудня 2015 року поблизу села Єлизаветівка Донецької області;
127) Склезю Сергію Анатолійовичу – загинув 24 листопада 2014 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
128) Сливці Ігорю Володимировичу – загинув 12 грудня 2014 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;
129) Смирнову Олександру Сергійовичу – загинув 14 жовтня 2016 року поблизу села Сотенне Станично-Луганського району Луганської області;
130) Смірнову Сергію Геннадійовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
131) Смолярчуку Василю Івановичу – загинув 19 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту;
132) Снітку Андрію Володимировичу – загинув 20 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
133) Сотніку Івану Андрійовичу – загинув 02 травня 2015 року поблизу міста Маріуполь Донецької області;
134) Сохацькому Андрію Володимировичу – загинув 30 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
135) Спасьонову Василю Володимировичу – загинув 23 липня 2014 року у місті Лисичанськ Луганської області;
136) Степанову Дмитру Михайловичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
137) Струку Іллі Миколайовичу – загинув 17 червня 2020 року поблизу міста Торецьк Донецької області;
138) Сусвалю Петру Остаповичу – помер 02 вересня 2014 року у Дніпропетровському госпіталі в результаті важких поранень, отриманих під час боїв поблизу кургану Савур-Могила;
139) Тарасюку Богдану Володимировичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
140) Тарасюку Олексію Васильовичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
141) Тишику Юрію Анатолійовичу – загинув 03 жовтня 2019 року поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області;
142) Трохимуку Юрію Васильовичу – загинув 14 липня 2014 року поблизу села Черемшине Довжанського району Луганської області;
143) Упорову Ігорю Романовичу – загинув 28 червня 2014 року поблизу села Макарове Станично-Луганського району Луганської області;
144) Феоктистову Сергію Олександровичу – загинув 26 вересня 2015 року поблизу селища Новгородське Донецької області;
145) Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – загинув 14 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Сорокинського району Луганської області;
146) Хамраєву Рустаму Шонійозовичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Луганськ Луганської області;
147) Харитонюку Віталію Ігоровичу – загинув 09 лютого 2015 поблизу села Логвинове Бахмутського району Донецької області;
148) Хмелецькому Віктору Івановичу – загинув 28 липня 2014 року біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області;
149) Хоміку Юрію Миколайовичу – загинув 14 листопада 2019 року у Луганській області;
150) Хрупчику Івану Васильовичу – загинув 23 жовтня 2016 року поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області;
151) Цепуху Сергію Михайловичу – загинув 09 серпня 2018 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;
152) Цигикалу Олексію Миколайовичу – загинув 16 квітня 2015 року в автомобільній аварії поблизу села Великий Житин Рівненської області;
153) Чабанчуку Денису Миколайовичу – загинув 18 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
154) Чопку Віктору Олександровичу – загинув 25 березня 2016 року поблизу міста Мар’їнка Донецької області;
155) Чучаліну Юрію Андрійовичу – загинув 03 квітня 2015 року поблизу міста Авдіївка Донецької області;
156) Шепелюку Олексію Борисовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Амвро́сіївського району Донецької області, у липні 2015 року упізнаний за експертизою ДНК та перепохований у місті Конотоп Сумської області;
157) Шиліку Анатолію Вікторовичу – загинув 25 серпня 2014 року поблизу селища Кутейникове Донецької області;
158) Шишолику Василю Серафимовичу – загинув 15 лютого 2016 року поблизу села Бахмутське Бахмутського району Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини;
159) Шкредю Сергію Олексійовичу – помер 22 березня 2015 року після тривалого лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні внаслідок поранення, яке отримав 29 січня 2015 року поблизу міста Дебальцеве Донецької області;
160) Шолусі Віктору Григоровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу села Горбатенко Старобешівського району Донецької області;
161) Шостаку Сергію Олександровичу – загинув 27 липня 2014 року поблизу селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області;
162) Шульзі Максиму Костянтиновичу – загинув 26 серпня 2014 року поблизу селища Новосвітлівка Луганської області;
163) Яворському Миколі Васильовичу – загинув 16 березня 2017 року поблизу села Крута Гора Слов’яносербського району Луганської області;
164) Якобчуку Володимиру Вікторовичу – загинув 17 червня 2014 року поблизу міста Щастя Луганської області;
165) Янчуку Валерію Леонтійовичу – помер 25 серпня 2014 року від поранень, отриманих під час обстрілу села Дзеркальне Амвросіївського району Донецької області;
166) Ярмолюку Олександру Петровичу – загинув 29 серпня 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області;
167) Ярмолюку Олексію Вікторовичу – помер 18 серпня 2015 року в Київському військовому госпіталі від поранень, отриманих поблизу селища Талаківка Донецької області;
168) Ясану Юрію Володимировичу – загинув 13 листопада 2015 року поблизу міста Курахове Донецької області, смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, не пов’язана з захистом Батьківщини.
Окрім того, за особисту мужність і героїзм, виявлені у боротьбі за незалежність, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоїли учасникам Революції Гідності:
1) Гриневичу Едуарду Михайловичу - загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
2) Мойсею Василю Михайловичу – загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській міста Києва (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).
3) Байдовському Сергію Романовичу – 21.08.1990 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
4) Тарасюку Івану Миколайовичу – 28.01.1993 року народження. Загинув 20 лютого 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);
5) Хомяку Віктору Борисовичу – 1958 року народження. Знайдений повішеним на каркасі ялинки 27 січня 2014 року у місті Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року).
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Коментарі 1
Останній з "Революції гідності" дійсно "достойний" цього звання, адже нікому невідомо чи він взагалі був на цьому майдані, і повісився за місяць до всіх цих подій
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