В центрі Луцька п'яний чоловік розбив дві вітрини. ВІДЕО





Інцидент трапився в центрі міста на проспекті Волі, вночі, 9 вересня, - йдеться у сюжеті



Близько першої ночі чоловік розбив вітрини, згодом його затримали працівники приватної служби охорони. Згодом на місце події приїхали патрульні поліцейські.



20-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.



За словами старшого інспектора пресслужби патрульної поліції Богдана Павловича, затриманий не виконував вимог патрульної поліції, здійснював злісну непокору.



На правопорушника склали три адміністративні протоколи. Зокрема, за хуліганство та опір праціваникам поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік розбив дві вітрини магазину.Інцидент трапився в центрі міста на проспекті Волі, вночі, 9 вересня, - йдеться у сюжеті 12 каналу Близько першої ночі чоловік розбив вітрини, згодом його затримали працівники приватної служби охорони. Згодом на місце події приїхали патрульні поліцейські.20-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.За словами старшого інспектора пресслужби патрульної поліції Богдана Павловича, затриманий не виконував вимог патрульної поліції, здійснював злісну непокору.На правопорушника склали три адміністративні протоколи. Зокрема, за хуліганство та опір праціваникам поліції.

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