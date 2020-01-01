Реставрація мурів замку та будинку Косачів: на Волині хочуть взятися за знакові для області пам’ятки

У Волинській області запланували проведення реставрації та ремонту чотирьох знакових об’єктів культурної спадщини.Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики УкраїниКерівниця управління культури, з питань релігій та національностейрозповіла, що в рамках програми «Велике будівництво» на Волині попередньо запланували проведення ремонтно-реставраційних робіт мурів Луцького замку, «білого» та «сірого» будинків Косачів у Колодяжному, ремонт фасадів будинку 19-го століття, у якому жила родина Косачів у Луцьку.Станом на 1 вересня розробили проєктно-кошторисну документацію для реставрації, реконструкції, музеєфікації пам’ятки «Городище вали» у Володимирі-Волинському.«Успішна реалізація проєкту дозволить у рази підвищити туристичний потенціал давнього княжого міста», - відзначила Чубара.За її словами, вагомого значення для області та загалом країни набуло б відродження історико-архітектурної спадщині у селища Олика, зокрема замку Радзивіллів, Петропавлівського костелу, в’їзної брами 12 століття, Троїцького костелу.