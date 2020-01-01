вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Реставрація мурів замку та будинку Косачів: на Волині хочуть взятися за знакові для області пам’ятки

Реставрація мурів замку та будинку Косачів: на Волині хочуть взятися за знакові для області пам’ятки
У Волинській області запланували проведення реставрації та ремонту чотирьох знакових об’єктів культурної спадщини.

Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.

Керівниця управління культури, з питань релігій та національностей Ольга Чубара розповіла, що в рамках програми «Велике будівництво» на Волині попередньо запланували проведення ремонтно-реставраційних робіт мурів Луцького замку, «білого» та «сірого» будинків Косачів у Колодяжному, ремонт фасадів будинку 19-го століття, у якому жила родина Косачів у Луцьку.

Станом на 1 вересня розробили проєктно-кошторисну документацію для реставрації, реконструкції, музеєфікації пам’ятки «Городище вали» у Володимирі-Волинському.

«Успішна реалізація проєкту дозволить у рази підвищити туристичний потенціал давнього княжого міста», - відзначила Чубара.

За її словами, вагомого значення для області та загалом країни набуло б відродження історико-архітектурної спадщині у селища Олика, зокрема замку Радзивіллів, Петропавлівського костелу, в’їзної брами 12 століття, Троїцького костелу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: реставрація, замок, будинок Косачів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Сьогодні, 10:23
Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин
Сьогодні, 10:07
Реставрація мурів замку та будинку Косачів: на Волині хочуть взятися за знакові для області пам’ятки
Сьогодні, 09:50
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня
Сьогодні, 09:41
У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили чоловіка, який розвів багаття біля будинку
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
Створили 3D-модель замку Любарта Створили 3D-модель замку Любарта
05 вересень, 12:09
Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині Польські майстри реставрують унікальну 16-метрову дзвіницю костелу на Волині
04 вересень, 00:36
На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах
27 серпень, 05:29
Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
14 серпень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Сьогодні, 10:23
 0
Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин
Сьогодні, 10:07
 0
Реставрація мурів замку та будинку Косачів: на Волині хочуть взятися за знакові для області пам’ятки
Сьогодні, 09:50
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 вересня
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили чоловіка, який розвів багаття біля будинку
Сьогодні, 09:32
 0
Медіа
відео
1/8