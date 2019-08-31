Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Сьогодні, 15:17
Поки рання осінь тішить «бабиним літом» і є можливість відпочити на природі, на вихідних люди масово почали виїжджати до лісу у пошуках смачних грибних трофеїв, адже сезон – у самому розпалі.
Головний лісничий ДП «Колківське ЛГ» Руслан Люшук розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про найбільш «грибні локації» недалеко від Луцька та поділився секретами, де ж найімовірніше можна натрапити на білі гриби та лисички.
Руслан Володимирович каже, що цього року грибів не так багато, як може здатися зі світлин у соцмережах, котрі постійно викладають грибники. «Кому як щастить. От я по своїх «точках» їздив -мало… 1, 2 – не показник, але гриби все ж є, хоч і не так масово. Потрібно вміти шукати і знати де», – говорить лісничий.
Чимало врожайних місцин є у Ківерцівському районі.
Грибникам може пощастити на рясний «улов» у лісах між селами Жидичин (8,3 км від Луцька) та Кульчин (10,5 км від Луцька).
Звірівське лісництво
Найбільші шанси натрапити саме на білі гриби там – у межах 16-17 кварталів.
Урочище «Майдан»
Урочище знаходиться в території Муравищанського лісництва Ківерцівського лісгоспу, розташоване недалеко від сіл Городище (29 км від Луцька) і Гайове (25 км від Луцька). Сюди найчастіше їдуть на білі гриби і красноголовці.
Окрім того, на території Муравищанського лісництва (23,5 км від Луцька), де ростуть і дубові посадки, і соснина, і березняки, можна знайти не лише білі гриби, але й натрапити на будь-які інші, якщо пощастить. Різноманітність природного ландшафту створює оптимальні умови для красноголовців, лисичок, польських та інших.
Село Веснянка
Невеличке село Веснянка (21,6 км від Луцька) у Ківерцівському районі також багате на врожайні лісокультурні посадки.
Можна побродити лісами сіл: Мощаниця, Тростянець (33 км від Луцька) або ж поїхати напрямку до Рожища, що знаходиться приблизно за 24 кілометри від обласного центру.
«Передбачити, де гриби будуть саме цими вихідними, складно»
Руслан Люшук розповідає, що знайти білі гриби найлегше на молодих посадках віком 15-17 років, поблизу полів та на землях сільськогосподарського призначення, які вийшли із користування. Такі умови є найбільш сприятливими для росту грибів. Щодо лисичок, то шукати їх потрібно у хвойному лісі і зважати, що вони ніколи не ростуть поодиноко.
А ще лісничий Колківського ЛГ каже, що сам встиг пересвідчитися у тому, що найбільш врожайним ліс є у повню. «Така вже є народна прикмета, але неспроста вона є, бо дієва», – говорить Руслан Володимирович.
Сказати, що людей у лісі багато, зізнається лісничий, – нічого не сказати. Відпочивальники масово ринуть до лісу на вихідних, тож у понеділок знайти грибні «трофеї» шансів майже не залишається.
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Головний лісничий ДП «Колківське ЛГ» Руслан Люшук розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про найбільш «грибні локації» недалеко від Луцька та поділився секретами, де ж найімовірніше можна натрапити на білі гриби та лисички.
Руслан Володимирович каже, що цього року грибів не так багато, як може здатися зі світлин у соцмережах, котрі постійно викладають грибники. «Кому як щастить. От я по своїх «точках» їздив -мало… 1, 2 – не показник, але гриби все ж є, хоч і не так масово. Потрібно вміти шукати і знати де», – говорить лісничий.
Чимало врожайних місцин є у Ківерцівському районі.
Грибникам може пощастити на рясний «улов» у лісах між селами Жидичин (8,3 км від Луцька) та Кульчин (10,5 км від Луцька).
Звірівське лісництво
Найбільші шанси натрапити саме на білі гриби там – у межах 16-17 кварталів.
Урочище «Майдан»
Урочище знаходиться в території Муравищанського лісництва Ківерцівського лісгоспу, розташоване недалеко від сіл Городище (29 км від Луцька) і Гайове (25 км від Луцька). Сюди найчастіше їдуть на білі гриби і красноголовці.
Окрім того, на території Муравищанського лісництва (23,5 км від Луцька), де ростуть і дубові посадки, і соснина, і березняки, можна знайти не лише білі гриби, але й натрапити на будь-які інші, якщо пощастить. Різноманітність природного ландшафту створює оптимальні умови для красноголовців, лисичок, польських та інших.
Село Веснянка
Невеличке село Веснянка (21,6 км від Луцька) у Ківерцівському районі також багате на врожайні лісокультурні посадки.
Можна побродити лісами сіл: Мощаниця, Тростянець (33 км від Луцька) або ж поїхати напрямку до Рожища, що знаходиться приблизно за 24 кілометри від обласного центру.
«Передбачити, де гриби будуть саме цими вихідними, складно»
Руслан Люшук розповідає, що знайти білі гриби найлегше на молодих посадках віком 15-17 років, поблизу полів та на землях сільськогосподарського призначення, які вийшли із користування. Такі умови є найбільш сприятливими для росту грибів. Щодо лисичок, то шукати їх потрібно у хвойному лісі і зважати, що вони ніколи не ростуть поодиноко.
А ще лісничий Колківського ЛГ каже, що сам встиг пересвідчитися у тому, що найбільш врожайним ліс є у повню. «Така вже є народна прикмета, але неспроста вона є, бо дієва», – говорить Руслан Володимирович.
Сказати, що людей у лісі багато, зізнається лісничий, – нічого не сказати. Відпочивальники масово ринуть до лісу на вихідних, тож у понеділок знайти грибні «трофеї» шансів майже не залишається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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