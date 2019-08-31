Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій

Поки рання осінь тішить «бабиним літом» і є можливість відпочити на природі, на вихідних люди масово почали виїжджати до лісу у пошуках смачних грибних трофеїв, адже сезон – у самому розпалі.Головний лісничий ДП «Колківське ЛГ»розповівпро найбільш «грибні локації» недалеко від Луцька та поділився секретами, де ж найімовірніше можна натрапити на білі гриби та лисички.Руслан Володимирович каже, що цього року грибів не так багато, як може здатися зі світлин у соцмережах, котрі постійно викладають грибники. «Кому як щастить. От я по своїх «точках» їздив -мало… 1, 2 – не показник, але гриби все ж є, хоч і не так масово. Потрібно вміти шукати і знати де», – говорить лісничий.Грибникам може пощастити на рясний «улов» у лісах між селами Жидичин (8,3 км від Луцька) та Кульчин (10,5 км від Луцька).Найбільші шанси натрапити саме на білі гриби там – у межах 16-17 кварталів.Урочище знаходиться в території Муравищанського лісництва Ківерцівського лісгоспу, розташоване недалеко від сіл Городище (29 км від Луцька) і Гайове (25 км від Луцька). Сюди найчастіше їдуть на білі гриби і красноголовці.Окрім того, на території Муравищанського лісництва (23,5 км від Луцька), де ростуть і дубові посадки, і соснина, і березняки, можна знайти не лише білі гриби, але й натрапити на будь-які інші, якщо пощастить. Різноманітність природного ландшафту створює оптимальні умови для красноголовців, лисичок, польських та інших.Невеличке село Веснянка (21,6 км від Луцька) у Ківерцівському районі також багате на врожайні лісокультурні посадки.Можна побродити лісами сіл:(33 км від Луцька) або ж поїхати напрямку до, що знаходиться приблизно за 24 кілометри від обласного центру.Руслан Люшук розповідає, що знайти білі гриби найлегше на молодих посадках віком 15-17 років, поблизу полів та на землях сільськогосподарського призначення, які вийшли із користування. Такі умови є найбільш сприятливими для росту грибів. Щодо лисичок, то шукати їх потрібно у хвойному лісі і зважати, що вони ніколи не ростуть поодиноко.А ще лісничий Колківського ЛГ каже, що сам встиг пересвідчитися у тому, що найбільш врожайним ліс є у повню. «Така вже є народна прикмета, але неспроста вона є, бо дієва», – говорить Руслан Володимирович.Сказати, що людей у лісі багато, зізнається лісничий, – нічого не сказати. Відпочивальники масово ринуть до лісу на вихідних, тож у понеділок знайти грибні «трофеї» шансів майже не залишається.