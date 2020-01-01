На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Сьогодні, 10:23
У Волинській області просять відновити курсування потяга, що сполучав область із Польщею.
Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.
Начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції ОДА Станіслав Ольшевський наголосив, що область неодноразово зверталася щодо відновлення залізничного сполучення. Зокрема, аби одеський потяг не курсував через Київ, а їхав напряму з Ковеля.
Також, за його словами, потрібно відновити й курсування єдиного міжнародного потяга «Ковель-Хелм».
«За кордон Волинь, на жаль, немає зараз виходу. Поляки – туристи, яких би ми хотіли в нас бачити. Для них це була одна із можливостей», - сказав Станіслав Ольшевський.
Перший заступник голови Державного агентства розвитку туризму Кирило Домбровський пообіцяв обговорити питання з представниками "Укрзалізниці та вирішити проблему.
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Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.
Начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції ОДА Станіслав Ольшевський наголосив, що область неодноразово зверталася щодо відновлення залізничного сполучення. Зокрема, аби одеський потяг не курсував через Київ, а їхав напряму з Ковеля.
Також, за його словами, потрібно відновити й курсування єдиного міжнародного потяга «Ковель-Хелм».
«За кордон Волинь, на жаль, немає зараз виходу. Поляки – туристи, яких би ми хотіли в нас бачити. Для них це була одна із можливостей», - сказав Станіслав Ольшевський.
Перший заступник голови Державного агентства розвитку туризму Кирило Домбровський пообіцяв обговорити питання з представниками "Укрзалізниці та вирішити проблему.
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