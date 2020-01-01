На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею

У Волинській області просять відновити курсування потяга, що сполучав область із Польщею.Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики УкраїниНачальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції ОДАнаголосив, що область неодноразово зверталася щодо відновлення залізничного сполучення. Зокрема, аби одеський потяг не курсував через Київ, а їхав напряму з Ковеля.Також, за його словами, потрібно відновити й курсування єдиного міжнародного потяга «Ковель-Хелм».«За кордон Волинь, на жаль, немає зараз виходу. Поляки – туристи, яких би ми хотіли в нас бачити. Для них це була одна із можливостей», - сказав Станіслав Ольшевський.Перший заступник голови Державного агентства розвитку туризмупообіцяв обговорити питання з представниками "Укрзалізниці та вирішити проблему.