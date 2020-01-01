Волиньрада проситиме керівництво держави захистити традиційні сімейні цінності

Депутати Волинської обласної ради звернуться до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України щодо необхідності захисту традиційних сімейних цінностей і розвитку інституту сім’ї.Відповідне звернення ухвалили 9 вересня під час сесії обласної ради.Зокрема, необхідність звернення волинські депутати аргументують тим, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності)».У цьому документі, зокрема, пропонують доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 1611, яка передбачає кримінальну відповідальність за публічне висловлення свого ставлення до гендерної ідеології та пропаганди ЛГБТ.«По суті ж, цей законопроєкт не просто криміналізує відповідальність за висловлення свого ставлення до гендерної пропаганди, а й нівелює такі конституційні права громадян, як: право на свободу слова, думки та вільного вираження своїх поглядів та переконань, а також: свободи мітингів та зборів. А отже, фактично він є таким, який не відповідає основоположним конституційним правам людини та громадянина, а його впровадження нестиме серйозні ризики та загрози для українського суспільства», - йдеться у тексті звернення.Зауважують також, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій уже закликала парламентський Комітет відхилити законопроєкт №3316 про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності) та провести широке громадське обговорення.У зверненні до керівництва держави депутати Волиньради також зауважують, що цей законопроєкт є «ще одним кроком до впровадження чужої нашому суспільству гендерної ідеології в українське законодавство».«За цими нововведеннями приховується реальний наступ на конституційні права громадян – право на свободу совісті та свободу висловлення поглядів. На практиці застосування нових норм у разі ухвалення законопроєкту може вилитися в кримінальне переслідування учасників акцій на захист традиційних сімейних цінностей та проти пропаганди гендерної ідеології», - йдеться у зверненні.Ініціатори звернення вважають, що під реальною загрозою переслідування можуть постати українські священики та релігійні діячі, які сповідують святість традиційного шлюбу та вважають одностатеві стосунки неприродними й гріховними.«Нагадуємо, що в статті 51 Конституції України зазначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки. Водночас законодавство України не містить визначення поняття «гендерна ідентичність», а тому тут можливі зловживання при трактуванні українських законів.Ми, депутати Волинської обласної ради, наголошуємо також на можливих згубних ментальних наслідках прийняття такого законопроєкту, який закладає серйозні ризики руйнації українського суспільства зсередини, зокрема нівелювання традиційних українських цінностей та інституту сім’ї як фундаментів стабільності суспільного буття українця.Констатуємо також, що в сучасних геополітичних умовах питання захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї стає актуальною проблемою нашої національної безпеки. Вважаємо, що в Україні на державному рівні має бути розроблений і запроваджений комплекс заходів, спрямованих на підтримку традиційних українських цінностей і розвиток інституту сім’ї та інших суспільних інституцій, які підкреслюють і пропагують ідентичність українців та самобутність українського світогляду, культури, мови, традицій, сім’ї та родини», - резюмують у зверненні.Тож депутати Волиньради вимагають відхилити вказаний законопроєкт як «поспішний, антиконституційний та дискримінаційний».