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У Луцьку – аварія за участю мотоцикліста: його забрала «швидка». ФОТО

У Луцьку – аварія за участю мотоцикліста: його забрала «швидка». ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись легковик та мотоцикл.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія трапилась у четвер, 10 вересня.

У патрульній поліції повідомили, що водій автомобіля марки "Daihatsu", повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклу, котрий рухався по головній дорозі. Внаслідок цього транспортні засоби зіткнулися.

Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького ВП.

У Луцьку – аварія за участю мотоцикліста: його забрала «швидка». ФОТО

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Теги: аварія, мотоцикліст, Карпенка-Карого, поліція
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