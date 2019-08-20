У Луцьку – аварія за участю мотоцикліста: його забрала «швидка». ФОТО
Сьогодні, 22:04
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись легковик та мотоцикл.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась у четвер, 10 вересня.
У патрульній поліції повідомили, що водій автомобіля марки "Daihatsu", повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклу, котрий рухався по головній дорозі. Внаслідок цього транспортні засоби зіткнулися.
Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького ВП.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась у четвер, 10 вересня.
У патрульній поліції повідомили, що водій автомобіля марки "Daihatsu", повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклу, котрий рухався по головній дорозі. Внаслідок цього транспортні засоби зіткнулися.
Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького ВП.
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